Pelosi quer que o FBI investigue manifestantes pró-Palestina

A deputada Nancy Pelosi, democrata da Califórnia, ex-presidente da Câmara, pediu no domingo ao FBI que investigasse os manifestantes que exigiam um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Hamas, sugerindo, sem provas, que alguns ativistas podem ter ligações com a Rússia e o presidente Vladimir V. . Coloque dentro.

“Para eles, o apelo ao cessar-fogo é a mensagem do Sr. Putin”, disse Pelosi durante uma entrevista ao “Estado da União” da CNN. “Não se engane, isso está diretamente relacionado com o que ele quer ver. O mesmo acontece com a Ucrânia. É sobre a mensagem de Putin. Acho que alguns desses manifestantes são espontâneos, orgânicos e sinceros. Acho que alguns deles estão ligados à Rússia. ”

Quando questionada se ela acreditava que alguns dos manifestantes eram “plantas russas”, Pelosi disse: “Sementes ou plantas. Acho que parte do financiamento deveria ser investigado. E quero pedir ao FBI que investigue isso”.

Pelosi, que foi eleita presidente da Câmara pela primeira vez em 2007 e novamente em 2019, liderou os democratas da Câmara durante 20 anos antes de se afastar em favor do deputado Hakeem Jeffries, de Nova Iorque, o líder da minoria. No entanto, ainda tem influência significativa entre os democratas no Congresso. Os seus comentários parecem ser a primeira vez que um político proeminente dos EUA sugere publicamente que a Rússia poderia apoiar os protestos pelo cessar-fogo para ajudar a semear a divisão entre os democratas.