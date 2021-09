Pawan está mentalmente doente e seus fãs também: Busani

O ator Bosani Krishna Murali foi duro com o chefe de Jana Sena, Pawan Kalyan. Depois de uma entrevista à imprensa ontem, Busani recebeu milhares de ligações e mensagens de fãs de Pawan e eles ameaçaram Busani e sua família.

Bosani, enfurecido com a tortura, chega ao Hyderabad Press Club após o tiroteio. Falando à imprensa, Bosani disse: “Pawan Kalyan é um psicopata e seus fãs também. Com seus fãs, você não pode me derrubar”.

“Vedava… Daridrapu Naa Kodaka ..” são algumas das palavras que Posani usou contra Pawan. “Outra mensagem abusiva ou ligação para o meu celular, irei na sua casa e usarei a mesma linguagem contra sua mãe, filha e esposa”, alertou Bosani.

O ator também mencionou o incidente do estilo de negócios de Pawan. “Eu também fiz parte do ‘Sardar Gabbar Singh’ e geralmente só tiro até as 18h. Mas um dia a equipe me pediu para ficar e esperei até as 21h. O Pawan não chegou aos sets e saiu de casa. Às 10h : 30pm, ele ligou para Bi Pawan perguntou-me porque eu saí tão cedo, “Eu respondi muito forte e então fui eliminado do filme,” disse Bosani.

Quanto a seus comentários agressivos, Busani disse que se a indústria o banisse, eu não falaria mais. Busani completou AP CM YS Jagan. “Chandrababu Naidu deixou o governo estadual com Rs 2 Lakh crores, e Jagan está trabalhando fielmente para liquidar empréstimos e fornecer assistência social simultaneamente. Eu me pergunto por que Pawan não consegue ver isso?” Bosani acrescentou.

Durante a entrevista para a imprensa, Posani realmente perdeu o controle e descarregou completamente sua raiva em Pawan e nos fãs.