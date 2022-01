Por muitos anos, ao aceitar treinadores do exterior, uma das nações futebolísticas mais insulares do planeta, de repente o Brasil não se cansava deles – principalmente se eles tivessem passaporte português.

Vitória de Flamenco e George Jesus na Copa Libertadores de 2019 Duas vitórias consecutivas na partida de Abel Ferreira e Palmeiras Ou seja, os nativos do primo lusófono brasileiro do Oceano Atlântico são muito procurados nos melhores clubes da Série A.

Na verdade, o Flamengo e o atual campeão nacional Atlético Miniro se viram no meio de uma complexa teia de oitavas-de-final em uma Liga dos Campeões e uma Copa do Mundo, gerando nação e mudando de lealdade.

Escolhas dos Editores

Os apelos para que Jesus reduzisse o seu tempo no Benfica e regressasse ao Rio de Janeiro eram inevitáveis. Renado Coucho, vencedor de pelo menos cinco troféus em um ano no Flamengo, incluindo a primeira dupla Série A / Libertadores desde Pelé, no Santos, na década de 1960, acrescentou seu nome à força-tarefa pouco depois de ser demitido. Contra o Palmeiras na final da Libertadores de novembro.

Para desgosto dos adeptos do Benfica já tensos devido ao mau início da época 2021-22, o treinador hesitou durante semanas em ficar ou ir embora, apesar da expulsão do Barcelona à Liga dos Campeões do Aquila. Quando Jesus rompeu os laços com o Benfica no Natal, viu que era tarde demais e o Flamenco voltou-se para o outro companheiro.

Portanto, Paulo Sosa será acusado de liderar a busca de Mengão pela Libertadores de volta em 2022. E a visita do ex-meio-campista português Estadio Maracanã foi polêmica e impopular entre os atuais chefes.

“Este é um comportamento muito irresponsável e contradiz o que o treinador dizia em público”, disse o presidente da Federação Polaca, Cesare Kulesa, que abriu fogo ao saber do pedido de Sousa para ir ao Rio.

A indignação de Gulesa levou-o a rejeitar inicialmente qualquer ideia de destituir o treinador do seu contrato, pelo menos até certo ponto. Sousa capturou a equipe de Robert Lewandowski no início de 2021 e foi eliminado na primeira rodada do Euro 2020 nos últimos 12 meses e terminou em segundo lugar na equipe de qualificação para a Copa do Mundo, deixando-os à mercê do play-off. .

O navio saltitante, que foi forçado três meses antes da Polônia ser forçada a jogar primeiro com a Rússia e depois com a Suécia ou a República Tcheca pela chance de criar o Catar, então lhe rendeu alguns amigos, apesar das negativas iniciais da FA. Taxa no valor de 300.000.

A partir de janeiro, a ex-estrela da Juventus, Dortmund e Inter trocará um cartão de gol em Lewandowski pelo próprio herói do Flamenco, Copicol, que marcou alto na Libertadores e na Série A no ano passado.

Ele também enfrentará o técnico sul-americano Ferreira – e pode ter a oportunidade de enfrentar o perdedor em seu novo cargo.

Assim como o Atlético Mineiro, bicampeão do Flamengo, Série A e Copa del Rey, Belo Horizonte imediatamente deu as costas a Jesus quando este renunciou após uma temporada memorável pelo time.

Já agente livre, a disponibilidade de Jesus não causará ao Minerva as mesmas dores de cabeça que o Flamengo enfrentou durante o mês de trabalho, embora nem o clube nem o treinador tenham divulgado publicamente o relatório do sindicato.

Para completar este círculo, cada vez mais rumores, o Benfica, não tem visto ninguém que não seja Abel Ferreira para preencher a vaga deixada por Jesus recentemente.

A descida impecável do técnico de 43 anos na Copa deve torná-lo uma escolha atraente para os rivais da Liga dos Campeões., Mas parece que ainda este mês iniciará a nova temporada sob a liderança do Palmeiras.

Palo Sosa é o novo treinador principal de Mango. O treinador português de 51 anos assinou com o Flamenco por 2 temporadas. Ele era o capitão da seleção polonesa. pic.twitter.com/8k7ofESe1x – Flamengo (leFlemish_en) 29 de dezembro de 2021

O pano de fundo desse carrossel gerencial é o ambiente futebolístico de diferenças em intervalos.

Flamengo, Mineiro, Palmeiras e alguns outros estão desfrutando de uma prosperidade surpreendente, o que tem permitido não só as melhores opções de treinamento na Europa, mas também o retorno de jogadores.

O ex-David Luiz, Andreas Pereira e Kennedy foram mandados de volta na última temporada e agora estão pressionando por ações ainda mais ambiciosas, com o Barcelona não fechando um contrato de empréstimo com Philippe Coutinho – tal transferência pode ser muito cara até mesmo para esportes cariocas senhores.

Minro não está muito atrás, Melhor recrutamento de Hulk e Costa, O apoio corporativo do próprio Red Bull Bragantino, o modelo generosamente financiado que se aproxima de seu primeiro troféu ao aparecer na final da Copa Sul-Americana em novembro.

Os últimos três títulos da Libertadores foram conquistados por seleções brasileiras, dando ao país dois finalistas em 2020 e três dos quatro semifinalistas em 2021.

Fui informado hoje por Paulo Sousa que gostaria de rescindir o contrato com @pzpn_pl Por causa da oferta de outro clube. Este é um comportamento muito irresponsável, ao contrário dos anúncios anteriores do treinador. Então, eu recusei categoricamente. – Cezary Kulesza (zCzarek_Kulesza) 26 de dezembro de 2021

Na Argentina, sem falar em outros continentes, a diferença na força financeira é que até gente como Boca Juniors e River Plate ficam para trás, sendo os dois jogos basicamente o maior armazém fechado da América do Sul, o país mais populoso.

Na outra ponta da escala, os gigantes brasileiros Fluminense, Santos e São Paulo também estão sentindo a crise financeira dois anos após a epidemia, vendendo seus melhores jogadores para o float.

O desequilíbrio se refletiu na tabela de classificação, perdendo para o quarto colocado Fortaleza Miniro por 26 pontos e oito pontos atrás do Palmeiras, apesar das tarefas cansativas dos clubes em outras competições.

Outros pesos-pesados ​​tradicionais, como Cruciro, Vasco da Gama e Potafoco, afundaram ainda mais na ambigüidade da Série B, embora este último retorne à terra prometida este ano.

Outros se juntarão a outro Titã caído, o Grêmio, cuja saída quatro anos após vencer a Libertadores é um claro alerta de como será iminente a vitória em uma das ligas mais necessárias do mundo.

O destino daqueles Strocklers será uma das histórias paralelas a se focar no próximo ano emocionante do futebol brasileiro.

Susa deve provar que pode viver de acordo com a imensa reputação que Jesus deixou para trás. Já vi o espanhol Dom Torrent deixar de refletir sobre seus sucessos no Maracanã e sair em desgraça..

Jesus, se assumir o Minro, estará sob grande pressão para entregar a Belo Horizonte o sucesso que vem conquistando com o Flamenco, o trabalho árduo de qualquer treinador.

Enquanto isso, Ferreira enfrenta seu desafio único. Se outra Libertadores vencer com o Palmeiras em 2022, ele será o primeiro técnico a erguer o troféu três vezes consecutivas, depois de Oswaldo Jupeldia, do Estates, nas décadas de 1960 e 1970.

Depois de ser eliminado das semifinais da última vez, o clube está ansioso para se recuperar na Copa do Mundo deste ano.

Nesse caso, há tudo pelo qual jogar, enquanto a grande questão permanece: essa ‘idade de ouro’ para as poucas séries do Brasil será suficiente para restabelecer a liga nas divisões mais valiosas do mundo, ou ela acabará desmoronando em seu próprio? Efeitos de desastres comprovados em muitos casos no passado?