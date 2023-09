Paul Simon está aceitando sua perda auditiva parcial

CNN

Faz apenas alguns meses que o lendário cantor Paul Simon anunciou sua perda auditiva, e agora ele diz que ainda está lidando com a situação.

Simon, que perdeu a maior parte da audição no ouvido esquerdo, abordou esse desafio durante uma sessão de perguntas e respostas após a exibição do documentário “In Restless Dreams: The Music of Paul Simon” no Festival Internacional de Cinema de Toronto, de acordo com o site americano “espaço”. Repórter de Hollywood.

“Não aceitei totalmente, mas estou entrando nisso”, teria dito Simon sobre sua perda auditiva enquanto estava no palco com o diretor do filme, Alex Gibney.

Simon afirmou pela primeira vez que era surdo do ouvido esquerdo em uma entrevista Times Reino Unido Em maio.

“De repente perdi a maior parte da audição do ouvido esquerdo e ninguém tem uma explicação para isso”, disse ele na época. “Então tudo ficou mais difícil. Minha reação diante disso foi de frustração e aborrecimento; não fiquei com raiva ainda, porque pensei que ia passar, que ia se resolver.”

Como resultado, tocar ao vivo foi um desafio.

Enquanto está em Toronto, Simon disse que ainda toca violão diariamente.

“É uma ferramenta que me permite me expressar de forma criativa. Mas também é o lugar onde vou em busca de consolo. Se estou me sentindo… ‘tanto faz'”, disse ele. “Então, é muito importante para mim.” sabe, isso acontece”, disse ele. Quando você tem algum tipo de deficiência, você tem algo que muda sua consciência ou muda a maneira como você interage com a vida.

Simon alcançou a fama musical pela primeira vez na década de 1960 como metade da dupla Simon & Garfunkel, antes de ter uma carreira premiada.