Paul Feig apela à Sony para não incluir caçadores de fantasmas no box – The Hollywood Reporter

Paul Fig Ele quer saber com quem precisa entrar em contato depois de 2016 Ghostbusters O filme não está incluído em um novo box set comemorando Sony Negócio de franquia.

Em homenagem ao lançamento planejado de 01 de fevereiro da casa de Caça-fantasmas: a vida após a morteO estúdio está lançando oito discos Coleção final dos caça-fantasmas para Blu-ray e 4K Ultra HD no mesmo dia. Conjunto de presente inclui 1984 Ghostbusters e 1989 Ghostbusters IIJunto com o diretor Jason ReitmanFilme 2021, que foi um Uma sequência direta do primeiro clássico.

Notavelmente, o filme dirigido por Feig estrelou Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones e Chris Hemsworth. Depois que a omissão chamou a atenção nas redes sociais, Feig Twitter assumiu o controle Para compartilhar suas ideias, incluindo ele observando que as estrelas do cinema original Bill MurrayE Dan Aykroyd E Ernie Hudson apareceu no filme de 2016.

“Hum … @SonyPictures, eu sei que isso deve estar errado”, escreveu ele. “Temos muitos fãs e Bill, Dan e Ernie estavam naquele filme e ele ganhou o Kids’ Choice Award de Melhor Longa-Metragem no ano em que foi lançado. Então, acho que foi um descuido? ”

Feig adicionou a hashtag #weareallghostbusters.

A Sony não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Além disso, a conta da empresa no Twitter não respondeu a damas de honra Tuíte do diretor.

2016 Ghostbusters O filme, que tem um índice de aprovação de 74 por cento no Rotten Tomatoes, foi Alvo de corrico misógino Na mídia social da época. O estúdio esperava que fosse uma comédia lançar o Ghostbusters filme universoNo entanto, isso não foi alcançado depois que o projeto perdeu dinheiro.

Em 2017, Aykroyd discutiu o filme Em um talk show britânico Brunch de domingo, dizendo que Feig “não vai voltar para o set da Sony tão cedo.” De acordo com o ator, Feig “gastou muito nisso e não filmou as cenas que sugerimos a ele”.

Aykroyd posteriormente esclareceu seus comentários postando no Facebook que gostou do filme de 2016, mas gostaria que Feig tivesse sido “mais inclusivo com os criadores”.