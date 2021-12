Patriots at Colts Points: atualizações ao vivo, pontuações, estatísticas de jogos, destaques, TV e transmissão ao vivo para o jogo da NFL de sábado

O New England Patriots e o Indianapolis Colts têm metade do futebol nas contas. Até agora, Carson Wentz e sua equipe conseguiram apertar o controle neste confronto direto da AFC. Andy foi capaz de chegar ao tabuleiro primeiro por meio de um touch drive de oito jogos que viajou 78 jardas exclusivamente acima do solo. A partir daí, os Colts só aumentaram a vantagem, já que marcaram um total de 17 pontos sem resposta ao longo do primeiro tempo, que incluiu um chute proibido devolvido para touchdowns.

Os Patriots tiveram a chance de entrar na liderança um pouco antes do intervalo, mas Mac Jones foi pego na linha de 6 jardas por Darius Leonard. A última vez que os Patriots foram suspensos foi no primeiro semestre de 2016 contra o Bills – um recorde da NFL de 99 jogos.

Será que o Indy será capaz de manter a seqüência de vitórias dos Patriots ou o New England subirá no segundo tempo e conquistará a vitória? Estamos prestes a descobrir. Enquanto o jogo começa, não deixe de conferir nosso blog Head-to-Head no sábado. Abaixo, você encontrará análises em tempo real de nossos especialistas e destaques em tempo real das maiores jogadas.

