Patriotas pró-Pequim varrem as eleições de Hong Kong com baixo comparecimento às urnas

HONG KONG (Reuters) – Candidatos pró-Pequim venceram uma eleição legislativa reformada apenas por “patriotas” em Hong Kong que os críticos consideraram antidemocráticos, com o comparecimento chegando a um recorde em meio a uma repressão às liberdades na cidade pela China.

A participação de 30,2%, cerca de metade da votação anterior em 2016, foi vista por ativistas pró-democracia como uma repreensão à China depois que ela impôs uma lei de segurança nacional abrangente e mudanças eleitorais abrangentes para tornar a cidade mais assertiva sob seu controle autoritário.

Candidatos pró-Pequim e pró-Pequim ocuparam quase todas as cadeiras, alguns aplaudindo no palco no centro de contagem de votos e gritando “vitória garantida”.

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse em uma entrevista coletiva na segunda-feira que o comparecimento já era baixo, mas ela não poderia dar razões específicas para isso.

“Mas 1,35 milhão veio votar – você não pode dizer que não foi … uma eleição que não obteve muito apoio do povo”, disse Lam.

Quando questionada se o baixo comparecimento significa que seu partido não tem um mandato público, Starry Lee, presidente da Aliança Democrática para a Melhoria e Avanço de Hong Kong (DAB) pró-Pequim, que conquistou metade das cadeiras eleitas diretamente, disseram os Patriots – apenas regras melhorariam a governança.

“As pessoas precisam de algum tempo para se ajustar a este sistema”, disse ela a repórteres no centro de contagem de votos.

A eleição – que só pode contestar candidatos que foram avaliados pelo governo como “patrióticos” – foi criticada por alguns governos estrangeiros, grupos de direitos e partidos pró-democracia de Hong Kong, que não participaram das eleições, como antidemocrática.

A maioria dos cerca de uma dúzia de candidatos que se autodenominavam moderados, incluindo o ex-deputado democrata Frederick Fong, não conseguiu garantir uma cadeira e sucumbiu aos rivais pró-Pequim.

“Não é fácil fazer as pessoas (votarem). Acho que elas se sentem indiferentes”, disse Fong à Reuters.

A queda recorde anterior para as eleições legislativas realizadas após o retorno da cidade de 1997 do domínio britânico para o chinês foi de 43,6% em 2000. Cerca de 2% dos votos expressos no domingo foram inválidos, um número recorde, de acordo com relatos da mídia local.

Os candidatos comemoram após vencer as eleições legislativas em Hong Kong, China, em 20 de dezembro de 2021. REUTERS / Lam Yik Consulte Mais informação

O Gabinete de Ligação da China em Hong Kong, representante do governo de Pequim no território, descreveu as eleições como “um exercício bem-sucedido de democracia com as características de Hong Kong”.

O braço do Ministério das Relações Exteriores da China em Hong Kong disse que o sistema eleitoral é um assunto interno e pediu às “forças estrangeiras” que não interfiram.

Em um white paper de 57 páginas publicado na segunda-feira, o governo chinês disse que deu apoio contínuo a Hong Kong no desenvolvimento de seu “sistema democrático” e criticou os frequentemente violentos protestos pró-democracia em 2019.

Lam, que está em Pequim esta semana para apresentar seu relatório anual aos líderes estaduais, disse que o documento era oportuno para refutar as críticas dos governos e da mídia estrangeira sobre as eleições.

Democracia ao estilo de Hong Kong

Analistas políticos dizem que o comparecimento é uma medida de legitimidade em uma eleição em que os candidatos pró-democracia estiveram em grande parte ausentes, e uma repressão sob a Lei de Segurança e outras legislações levou à prisão de dezenas de candidatos pró-democracia. Democratas que originalmente queria fugir e forçou outros ao exílio.

Sob o ajuste eleitoral anunciado pela China em março, a proporção de cadeiras eleitas diretamente foi reduzida de cerca da metade para menos de um quarto, ou 20 cadeiras.

Quarenta assentos foram escolhidos por um comitê repleto de partidários de Pequim, enquanto os 30 assentos restantes foram preenchidos por setores profissionais e empresariais, como finanças e engenharia, conhecidos como constituintes funcionais.

A participação nesses grupos profissionais também diminuiu de 74% para 32,2% em 2016. Alguns setores onde os eleitores tradicionalmente se inclinam a favor da democracia, incluindo educação, previdência e direito, tiveram as taxas mais baixas.

Em 2019, a última grande eleição municipal para assentos no conselho do condado, o comparecimento foi de 71%, com cerca de 90% dos 452 assentos conquistados pelos democratas.

A agência de notícias Xinhua disse que os resultados mostram a “verdadeira vontade do povo”, enquanto o jornal pró-Pequim, Ta Kung Pao, descreveu a votação como “a mais bem-sucedida” desde a transferência de poder em 1997.

O democrata Sunny Cheung, que se mudou para os Estados Unidos para escapar de um processo sob a Lei de Segurança, disse que a maior parte de Hong Kong “boicotou deliberadamente as eleições para expressar seu descontentamento ao mundo”.

Reportagem adicional de Jesse Bang e James Pomfret. Escrito por James Pomfret e Marius Zaharia; Edição de Stephen Coates e Toby Chopra

