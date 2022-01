Passaporte de vacina digital de Massachusetts deixa alguns moradores frustrados: ‘Não encontrei nada para mim’

Esta semana, Massachusetts revelou um Novo passaporte digital para vacina COVID Destina-se a tornar mais fácil para a população estabelecer o status de imunização – particularmente à medida que os mandatos internos de vacinas se estabelecem em toda a Commonwealth, inclusive em Boston E Brooklyn Final desta semana.

Mas dezenas de residentes de Massachusetts que esperavam um processo fácil de obter seus registros eletrônicos de vacinas encontraram algumas brechas quando inseriram suas informações em um site do governo estadual. A versão mais popular parece estar faltando Doença do coronavírus Informações de tiro aprimoradas.

O departamento alertou para outro problema que as pessoas podem esperar: indivíduos vacinados fora de Massachusetts não podem confiar imediatamente no passaporte, que extrai dados de saúde do Sistema de Informações de Imunização de Massachusetts. Para resolver o problema, os moradores devem pedir ao seu médico que atualize seus registros de vacinação.

a “meus registros de vax“A ferramenta vem com um QR code da plataforma SMART Health Card, que é usada em quase uma dezena de outros estados. Custo de Massachusetts Cerca de US$ 400.000 para desenvolver e testar a ferramenta, informou a MassLive anteriormente.

Cerca de 370.000 cartões de vacina foram baixados na tarde de quarta-feira, disse um funcionário do governo Baker ao MassLive.

Governo. Charlie Baker Na terça-feira, ele pediu às pessoas que sejam precisas no site do estado ao inserir seu nome, número de telefone celular e outras informações básicas de contato – e alinhá-las com os detalhes que os indivíduos compartilharam ao receber suas doses de vacina. Quaisquer inconsistências podem causar soluços na My Vax Records, disse Baker.

Para alguns moradores, o passaporte da vacina parecia fácil de baixar em seu smartphone ou outro dispositivo.

“Funcionou muito bem!” Karen A. Hayes disse ao MassLive no Facebook.

“Eu não tive absolutamente nenhum problema”, disse Debbie Bean. “Foi fácil e todas as informações foram precisas. Estou pronto!!”

“Todos os três deram certo”, disse Mary Dunn.

“Sem problemas”, disse Kim Element, adicionando um emoji de carinha sorridente.

No entanto, moradores frustrados de Massachusetts identificaram uma série de outros problemas para o MassLive enquanto tentam tirar proveito da opção de passaporte digital.

Phil Routledge, da Webster, disse ao MassLive que recebeu suas duas primeiras doses da vacina no Harrington Hospital em abril passado, seguida por uma dose de reforço em dezembro em seu hospital local Walgreens. Mas quando digitei o número de seu celular e tentei os dois endereços de e-mail no sistema estadual na manhã de terça-feira, ele recebeu uma mensagem de erro: “Não corresponde aos nossos registros”.

Na tarde de quarta-feira, Routledge disse ao MassLive que havia feito algum progresso atualizando seu registro de vacinas. Em uma página separada, Routledge forneceu uma foto de sua carteira de motorista e também inseriu a data e o local da injeção de reforço do COVID.

“Admitido por e-mail automático”, disse Routledge ao MassLive, ele compartilhou uma confirmação de seu pedido do Departamento de Imunização do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. “Veremos o que acontece.”

Ela disse ao MassLive na terça-feira à tarde que Jenna Fields não conseguiu acessar seu passaporte digital.

“Espero que tudo seja resolvido até segunda-feira, mas tenho certeza que não”, disse Fields em um e-mail.

Scott Fitzgerald teve sucesso parcial em obter seu passaporte digital. Seu registro eletrônico, por enquanto, reflete apenas as duas primeiras doses da vacina, não o reforço. No entanto, Fitzgerald recebeu todas as doses da vacina na mesma rede de farmácias, disse ele ao MassLive no Facebook.

Laurie Goldman relata a Lewis sobre seu sistema fora do país.

“Ela disse que não conseguiu encontrar nada para mim”, disse Lewis ao MassLive no Facebook. “Estou totalmente cheio e impulsionado. Todas as fotos estão em MA.”

Jessica Kish Kennedy, que foi vacinada no Gillette Stadium, também denunciou o uso do local do estado.

“Preenchi tudo exatamente como apresentei originalmente”, disse Kennedy. Eu tentei usando meu e-mail e meu celular, e apenas disse ‘sem informações’.

No entanto, o novo Passaporte Digital de Vacinas de Massachusetts é apenas uma opção para os indivíduos provarem que estão totalmente vacinados. Para simplificar, as pessoas podem optar por levar seu cartão CDC com elas – ou confiar em uma foto salva em seu telefone.

As pessoas também podem usar outras plataformas de certificação de vacinas, como o Excelsior Pass em Nova York. É isso que Michelle Margulies pretende baixar, pois o site do estado não encontra seus registros.

“Acho que vou continuar usando o aplicativo de Nova York, onde você pode enviar uma foto do seu cartão”, disse Margulies ao MassLive no Facebook.

Para armazenar o passaporte de vacinas do estado, os moradores são incentivados a adicionar o cartão digital ao Carteira de Saúde da Apple Ou faça uma captura de tela. Betsy Robinson Bertuzzi lutou com a mudança, mesmo quando os usuários do Facebook foram rápidos em oferecer seus conselhos.

“É fácil de acessar, mas impossível de baixar ou transferir para minha carteira e/ou aplicativo de saúde”, disse Bertozzi ao MassLive no Facebook. “Eu tenho um iPhone 10. Mas não há lugar nas instruções que diz que é apenas para alguns modelos de telefone. Eu segui as instruções para “continuar pressionando até que o botão do aplicativo de saúde apareça”, mas isso nunca acontece.”

Susan Hugos lamentou que a ferramenta digital pudesse ter funcionado melhor para os usuários do Android.

“Eu gostaria de ter um pagamento ou aplicativo do Google separado em vez de colocá-lo no Google Images”, disse MassLive no Facebook.

Se você não conseguir baixar o aplicativo, tente atualizar as informações do seu histórico de vacinas aqui.

Ainda tendo problemas com seu novo passaporte de vacinação estadual? Envie um e-mail para akuznitz@masslive.com.

Conteúdo Relacionado: