Passagens ilegais de fronteira diminuíram em janeiro

Muitos migrantes chegaram a cidades lideradas pelos democratas, como Boston, Denver, Chicago e Nova Iorque, depois de viajarem em autocarros enviados pelo governador do Texas, Greg Abbott, que afirma que as cidades mais distantes da fronteira deveriam partilhar a carga migratória do seu estado. Os prefeitos democratas o acusaram de usar as pessoas como acessórios.

Troy A. disse: Miller, o chefe interino da agência de fronteira, disse que o declínio nas passagens de fronteira é o resultado de “tendências sazonais, bem como de maiores esforços de fiscalização” por parte da Patrulha de Fronteira e “nossos parceiros internacionais”.

No final de dezembro, Biden enviou o secretário de Estado Antony Blinken e outros altos funcionários dos EUA à Cidade do México, onde se reuniram com o presidente Andrés Manuel López Obrador para encontrar uma forma de abrandar o aumento das travessias ilegais.

Desde essa reunião, o México interceptou alguns imigrantes que viajavam para o norte, para os Estados Unidos, de acordo com Jennifer Piper, diretora de programa do American Friends Service Committee, uma organização Quaker que trabalha no México.

Os Estados Unidos também intensificaram a sua pressão sobre países como o Panamá e a Guatemala para que tomem medidas para impedir que os migrantes avancem em direção ao México.