Parlamento de Portugal rejeita orçamento, eleição abrupta em 2022

LISBOA, 27 de outubro (Reuters) – O parlamento português frustrou na quarta-feira o projeto de lei do orçamento de 2022 do governo socialista minoritário, abrindo caminho para eleições antecipadas e encerrando seis anos de estabilidade política sob o governo do primeiro-ministro Antonio Costa.

O aliado de esquerda de Costa apoiou os conservadores para derrotar um projeto de lei que reduziria o déficit do PIB de 4,3% para 3,2% até 2021, ao mesmo tempo em que aumentaria os cortes nos impostos de renda e aumentaria o investimento público para a classe média.

Os comunistas e o Bloco de Esquerda alegaram que Costa havia ignorado as demandas por proteção adicional para os trabalhadores, melhorias no sistema de seguridade social e maior investimento público em saúde.

Costa argumentou que a credibilidade internacional arduamente conquistada não poderia ser prejudicada em um país com alta carga de dívida pública na Europa, que foi sujeito a severas medidas de austeridade sob resgates internacionais de 2011 a 2014.

Embora a rejeição do orçamento não significasse uma eleição imediata, o presidente Marcelo Rebello Sosa alertou na segunda-feira que não tinha escolha a não ser dissolver o parlamento e realizar eleições dois anos antes do previsto. consulte Mais informação

Pode demorar várias semanas com os principais partidos políticos, Costa e o conselho estadual do presidente.

Rebelde de Sousa disse em nota publicada no site do presidente que se reunirá com Costa e com o presidente do parlamento, Eduardo Ferro Rodriguez, ainda quarta-feira.

O presidente então manterá conversações com os principais partidos políticos no sábado e com a assembleia estadual na próxima quarta-feira. O relatório não mencionou a eleição.

A pedido do presidente, Ferro Rodriguez consultou representantes da maioria dos partidos na terça-feira, e os dois partidos de extrema esquerda sugeriram que o governo trouxesse um novo orçamento como alternativa à dissolução, informou o jornal Express.

‘Condições adversas’

Rejeitando sua renúncia, Costa disse que teoricamente poderia apresentar um novo projeto de lei orçamentária, embora estivesse pronto para liderar seu partido em qualquer campanha eleitoral.

“O governo está deixando o referendo … levantando a cabeça”, disse Costa, postando-se atrás dele com seus ministros. “Eles (portugueses) podem contar com o governo para continuar a governar sem orçamento, mesmo na situação mais desfavorável.”

As eleições devem ser realizadas dentro de 60 dias após o presidente emitir uma ordem de dissolução.

Ele ressaltou que a votação antecipada poderia ocorrer no final de janeiro ou início de fevereiro, após o que os principais social-democratas da oposição poderiam realizar uma votação interna da liderança em dezembro e um congresso em meados de janeiro.

Mas analistas dizem que uma eleição por si só não resolverá um impasse que pode ser exacerbado pela possibilidade de Sega, o partido de extrema direita, emergir como a terceira maior força no parlamento.

As pesquisas mostram pouca mudança em relação ao apoio de 36% aos socialistas na eleição de 2019. Os sociais-democratas receberam cerca de 27% dos votos. Os partidos de extrema esquerda têm apenas um dígito e estão perdendo cadeiras.

Relatório Adicional de Katrina Demoni; Edição de Mike Harrison, Paul Simao e Nick McPhee

