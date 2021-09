Paris Saint-Germain x Manchester City, Quick Points: Messi marca o primeiro gol do clube e vence o ex-técnico Guardiola

Lionel Messi marcou seu primeiro gol pelo Paris Saint-Germain, e seu novo time conquistou a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões na terça-feira, derrotando seu colega Manchester City por 2 a 0 na segunda rodada. Um empate no reduto do Club Brugge, e com Messi incapaz de marcar um passe ou um gol para seu novo time, parecia apenas uma questão de tempo até que eles conseguissem seu desempenho impressionante e Messi cruzasse o gol.

Com Idrissa Gaye a obter uma vitória impressionante aos oito minutos, o PSG esteve numa posição confortável durante a maior parte da primeira parte, mas parecia que iria desperdiçá-la. É uma surpresa que o gol da madrugada tenha continuado a ser o vencedor, pois parecia que o City estava destinado a marcar. No segundo tempo, o City entrou na competição e ameaçou várias vezes, principalmente pela direita, mas Gianluigi Donnarumma apareceu forte com várias defesas em cantos apertados.

E justo quando sentiu que o empate estava chegando, Messi largou a liberdade na lateral direita, junto com Kylian Mbappe e finalizou profissionalmente, sem acertar a bola, no canto superior direito. dê uma olhada:

Foi um resultado clinicamente merecido para o PSG, que acabou por vencer no final. Apesar de ter jogado melhor a bola por 18-6 e não ter vencido a batalha pela posse de bola, os donos da casa conseguiram conter em grande parte os atacantes do City, ter um pouco de sorte quando precisavam e se vingar um pouco nas semifinais da temporada passada.

A vitória levou o Paris Saint-Germain ao primeiro lugar do Grupo A com um placar de 1-1-0, enquanto o City terminou em terceiro com um placar de 1-0-1.

Aqui estão três pontos da partida:

Chegou o momento de assinar o Messi

Talvez seja isso que abrirá as portas para Messi e Paris Saint-Germain. Com todos os olhos voltados para ele e mais pressão, Messi fez o melhor desempenho do clube e parecia relaxado. Ele estava em todo o lugar, entrando, correndo para longe, muitas vezes precisando apenas de um toque para jogar um jogador no espaço, e mostrou ao City o que faltava ao não conseguir acertá-lo.

Ele acabou jogando 90 minutos, completando 90 por cento dos passes e 93,8 por cento no terço final, acertando apenas um chute no alvo, mas levando a sério.

A sua celebração mostrou o que significava para ele, e ele sentiu que era um ponto de viragem potencial para o PSG, que tem estado inconsistente até agora nesta temporada. Isso aumenta a confiança do clube e dele, e agora o segredo será continuar, pois as coisas ficam mais difíceis a partir daqui.

A cidade, no papel, merece mais

Enquanto o PSG evitava vencer, os números contam uma história mais complexa. O City terminou com a previsão de 2,81 golos (xG) contra 0,46 do PSG. O City marcou três vezes os remates do Paris Saint-Germain. Mas não se deixe enganar por esses números, pois o time de Guardiola só chegou perto de marcar por alguns segundos loucos no primeiro tempo. Após o cabeceamento de Raheem Sterling acertar na trave, Bernardo Silva teve dois tipos de olhos abertos antes do gol aberto. O primeiro acertou a trave de uma distância de três metros, e o segundo acertou a trave. Essas duas chances combinadas em um xG de 1,59, que é mais da metade do xG total da cidade. Se você adicionar a cabeça de Sterling e 0,29 xG, isso representará 1,88 do xG total que veio em apenas 10 segundos.

Nem preciso dizer que oportunidade perdida. É difícil até mesmo entender como isso não aconteceu, pois parecia mais fácil falar do que fazer. Silva não podia acreditar e não houve recuperação porque o PSG eliminaria a partida tarde. Jogo de polegadas.

Está na hora do City se comprometer com o atacante?

Deixe isso para Pep Guardiola tentando ser legal e jogando Raheem Sterling como Nine False Players. Ele fez isso com Phil Foden na semana passada, mas pelo menos ele tinha um atacante lá no Gabriel Jesus que venceu no Chelsea. Mas nesta partida, com o trio de ataque Sterling, Jack Grealish e Riyad Mahrez, nunca sentiram as constantes ameaças. Gabriel Jesus esteve envolvido e jogou apenas 12 minutos no final do jogo, e este foi mais um exemplo de tentar permitir que a velocidade e capacidade técnica dominassem uma equipa com velocidade, capacidade técnica e verdadeiros avançados centrais do PSG.

O City não marcou gols em três das últimas nove partidas, desde a temporada passada. Nos últimos 23 jogos, marcou em 21 deles.

O atacante de que precisam pode não estar em suas listas, mas muitas vezes vimos essa equipe passar da máquina de fazer gols ao silêncio. É cedo, mas será que eles têm mesmo o suficiente no ataque, central, para vencer essa coisa contra os grandões? Desde a derrota contra o Lyon há duas temporadas até a derrota na final do ano passado e agora isso, Guardiola tem muito mais trabalho a fazer do que imagina.