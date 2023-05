Papel crítico da vitamina D na função dopaminérgica e na esquizofrenia

resumo: Neurocientistas descobriram como a deficiência de vitamina D afeta o desenvolvimento dos neurônios, contribuindo para distúrbios como a esquizofrenia.

Usando tecnologia inovadora, eles puderam observar que a deficiência de vitamina D não apenas altera o desenvolvimento dos neurônios, mas também afeta o mecanismo de liberação de dopamina no cérebro. Eles descobriram que a liberação de dopamina foi melhorada em células cultivadas na presença de vitamina D, em comparação com um controle.

Este estudo confirma a importância da vitamina D na diferenciação estrutural dos neurônios dopaminérgicos e sugere que a deficiência materna de vitamina D pode alterar a forma como os circuitos iniciais de dopamina são formados.

Principais fatos:

A equipe de pesquisa mostrou que a deficiência de vitamina D afeta os mecanismos de crescimento e secreção de dopamina nos neurônios dopaminérgicos. Eles descobriram que a liberação de dopamina foi melhorada em células cultivadas na presença do hormônio da vitamina D, em comparação com um controle. O estudo levanta a hipótese de que as alterações precoces na diferenciação dos neurônios dopaminérgicos devido à deficiência de vitamina D podem ser a origem do neurodesenvolvimento da disfunção da dopamina em adultos que desenvolvem esquizofrenia.

fonte: Universidade de Queensland

Neurocientistas da Universidade de Queensland descobriram como a deficiência de vitamina D afeta o desenvolvimento de neurônios na esquizofrenia usando uma nova técnica.

O jornal foi publicado em Jornal de Neuroquímica.

O professor Darrell Iles baseou-se em pesquisas anteriores fora de seu laboratório no Queensland Brain Institute, ligando a deficiência materna de vitamina D a distúrbios do desenvolvimento cerebral, como a esquizofrenia, para entender as mudanças funcionais que ocorrem no cérebro.

A esquizofrenia está associada a muitos fatores de risco de desenvolvimento, tanto genéticos quanto ambientais. Embora as causas neurológicas exatas do distúrbio não sejam conhecidas, o que se sabe é que a esquizofrenia está associada a uma mudança distinta na maneira como o cérebro usa a dopamina, o neurotransmissor frequentemente referido como a “molécula de recompensa” do cérebro.

Crédito: Neuroscience News

O professor Ailes buscou mecanismos que podem estar relacionados à secreção anormal de dopamina e descobriu que a deficiência materna de vitamina D afeta o desenvolvimento inicial e posterior diferenciação dos neurônios dopaminérgicos.

A equipe do Queensland Brain Institute desenvolveu células semelhantes à dopamina para replicar o processo de diferenciação em neurônios dopaminérgicos iniciais que normalmente ocorre durante o desenvolvimento embrionário.

Eles transplantaram neurônios tanto na presença quanto na ausência do hormônio ativo da vitamina D. Em três regimes modelo diferentes, eles mostraram aumentar significativamente o crescimento de neuritos dopaminérgicos. Eles então mostraram mudanças na distribuição de proteínas pré-sinápticas responsáveis ​​pela liberação de dopamina dentro desses neurônios.

“O que descobrimos é que o processo de diferenciação alterado na presença de vitamina D não apenas faz com que as células cresçam de maneira diferente, mas também recruta um mecanismo para liberar dopamina de maneira diferente”, disse o professor Iles.

Usando uma nova ferramenta de visualização conhecida como neurotransmissores pseudofluorescentes, a equipe pode então analisar mudanças funcionais na captação e liberação pré-sináptica de dopamina na presença e ausência de vitamina D.

Eles mostraram que a secreção de dopamina foi melhorada em células cultivadas na presença do hormônio em comparação com um controle.

“Esta é uma evidência definitiva de que a vitamina D afeta a diferenciação estrutural dos neurônios dopaminérgicos”.

Aproveitar os avanços no direcionamento e visualização de moléculas únicas dentro dos terminais dos nervos pré-sinápticos permitiu ao professor Iles e sua equipe explorar sua crença de longa data de que a deficiência materna de vitamina D altera a forma como os primeiros circuitos de dopamina são formados.

A equipe agora está explorando se outros fatores de risco ambientais para esquizofrenia, como hipóxia ou infecção materna, alteram de maneira semelhante o caminho de diferenciação dos neurônios dopaminérgicos.

Iles e sua equipe acreditam que essas mudanças precoces na diferenciação e função dos neurônios dopaminérgicos podem ser a origem do neurodesenvolvimento da disfunção da dopamina mais tarde em adultos que desenvolvem esquizofrenia.

autor: Ilhas Daryl

fonte: Universidade de Queensland

comunicação: Ilhas Darrell – Universidade de Queensland

foto: Imagem creditada a Neuroscience News

Pesquisa original: acesso livre.

“Vitamina D: um potente regulador da diferenciação e função dos neurônios dopaminérgicosPor Renata Aparecida, Nedel Bertil et al. Jornal de Neuroquímica

um resumo

Vitamina D: um potente regulador da diferenciação e função dos neurônios dopaminérgicos

A vitamina D tem sido identificada como um fator chave na neurogênese e diferenciação dopaminérgica. Assim, a deficiência desenvolvimental de vitamina D (DVD) tem sido associada a distúrbios anormais de sinalização de dopamina com base no desenvolvimento neurológico, como a esquizofrenia.

Aqui fornecemos mais evidências para um papel da vitamina D como um mediador do desenvolvimento dopaminérgico, mostrando que ela aumenta o crescimento de neuritos, ramificação de neuritos, redistribuição de proteínas pré-sinápticas, produção de dopamina e secreção funcional em vários modelos in vitro de desenvolvimento de células dopaminérgicas, incluindo SH-SY5Y Células, culturas primárias mesencefálicas e co-agro/striatum mesencefálico.

Este estudo continua a identificar a vitamina D como um fator de diferenciação importante para o desenvolvimento de neurônios dopaminérgicos e agora mostra pela primeira vez que a exposição crônica ao hormônio ativo vitamina D aumenta a capacidade dos neurônios em desenvolvimento de liberar dopamina.

Este estudo também tem implicações para a compreensão dos mecanismos subjacentes à ligação entre a deficiência de DVD e a esquizofrenia.