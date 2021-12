Papa dá uma palestra para cardeais sobre mostrar ‘humildade’ em discurso de Natal

O Papa Francisco pediu aos cardeais, bispos e burocratas do Vaticano que “abraçassem a humildade” em sua mensagem anual de Natal enquanto atacava o orgulho, o interesse próprio e “o brilho do nosso escudo”, que ele disse corromper a vida espiritual e a missão da Igreja. .

Em uma carta à Cúria, a burocracia central da Igreja Católica, o papa de 85 anos usou a palavra “humildade” quase 30 vezes enquanto responsabilizava os administradores por suas falhas morais e pessoais.

Mas seu estilo este ano tem sido notavelmente mais suave do que no passado.

O homem de 85 anos disse que as autoridades do Vaticano devem manter um estilo de vida sóbrio enquanto o ajudam a servir 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo a partir de sua sede no Vaticano.

Ele argumentou que os funcionários, incluindo cardeais e bispos, bem como funcionários de escalão inferior, não deveriam permanecer “fechados em seu próprio mundinho”, formar grupos ou sentir-se indispensáveis.

Eles deveriam, em vez disso, manter um estilo de vida recatado enquanto o ajudavam a servir 1,3 bilhão de católicos em todo o mundo a partir de sua sede no Vaticano.

Somente servindo, vendo nosso trabalho como um serviço, podemos ser verdadeiramente úteis a todos. Estamos aqui – eu antes de mais ninguém – para aprender a ajoelhar-se e adorar o Senhor em sua humildade, e não outros príncipes em seus babados vazios.

“Chega o momento na vida de todos em que desejam deixar de lado o brilho da glória deste mundo em nome da plenitude de uma vida autêntica, sem a necessidade de mais escudos ou máscaras”, disse ele.

Os cardeais e bispos reunidos foram vistos com rostos apedrejados ouvindo Francisco enquanto ele discursava no Salão das Bênçãos, que era decorado com luzes e árvores de Natal cintilantes.

O Papa usou a ocasião no passado para listar o que chamou de “doenças” e “doenças” da burocracia central do Vaticano.

«Os humildes são os que se preocupam não só com o passado, mas também com o futuro, porque sabem olhar para a frente, estender os ramos e recordar o passado com gratidão», acrescentou Francisco.

“O orgulhoso, por outro lado, simplesmente repete, endurece e se fecha nessa repetição, tem a certeza do que sabe e tem medo do novo porque não consegue controlar.”

Apesar das preocupações sobre a variante Omicron do coronavírus, Francisco está programado para participar de cinco cultos públicos durante o período de Natal.

Apesar das preocupações com a variante Omicron do coronavírus, Francis deve participar de cinco cultos públicos de adoração durante o período de Natal

Uma lista publicada recentemente pelo Vaticano mostra que Francisco, aos 85 anos e uma das constelações mais longevas, celebrará a missa da meia-noite na Basílica de São Pedro – embora aconteça mais cedo às 19h30 na véspera de Natal.

Francis mudou o serviço no início do ano passado para permitir que as pessoas voltassem para casa antes do toque de recolher em vigor, como parte das restrições ao coronavírus na Itália.

E fará a sua tradicional alocução natalícia “Orbe e Orbe” (para a cidade e para o mundo) no dia de Natal.

Outros eventos festivos incluem a Festa de Maria, Mãe de Deus, em 31 de dezembro, e a Epifania, em 6 de janeiro.

O Vaticano ainda está verificando a temperatura das pessoas quando elas entram na Basílica de São Pedro, exige que todos usem máscaras e providenciou assentos para manter os fiéis à distância.