Pandemia de vírus corona e a variável ômicron

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se dirige ao público em um vídeo postado no Twitter e no YouTube. (Gabinete do Primeiro Ministro do Japão / YouTube)

O Japão relatou 501 novos casos de Covid-19 na quarta-feira – a primeira vez que o país ultrapassou a marca de 500 em mais de dois meses.

O aumento de casos, após um longo período de baixo número de infectados, preocupa enquanto a população se prepara para viajar pelo país para comemorar o ano novo.

Em uma mensagem de vídeo postada em Twitter quarta-feiraO primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, prometeu fortalecer as medidas para prevenir a propagação da infecção por omicron preparando-se para os “piores cenários”.

“Farei tudo ao meu alcance para tornar a medicina oral amplamente disponível e proteger o sistema de saúde”, disse Kishida.

O Japão vacinou totalmente quase 80% de sua população A partir de 27 de dezembro. Os casos caíram nos últimos meses em todo o país, com menos de 100 casos relatados por dia desde outubro, depois de anteriormente ultrapassar 25.000 infecções diárias durante o verão.

Mas o Japão relatou seu primeiro caso de Omicron transmitido localmente em 23 de dezembro – e os casos da variante altamente contagiosa têm aumentado lentamente em todo o país.

Casos em bases militares dos EUA: em um Comunicado de imprensa Na quarta-feira, oficiais da Base Aérea Iwakuni do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA na Prefeitura de Yamaguchi, oeste do Japão, disseram que 80 indivíduos testaram positivo para COVID-19.

Este é o maior número reportado na base em um dia.

Por outro lado, no Acampamento Hansen do Corpo de Fuzileiros Navais na prefeitura de Okinawa ao sul, quase 300 pessoas foram confirmadas como infectadas até agora, de acordo com a emissora pública japonesa NHK. O Itamaraty acredita que 47% das amostras são omicron.

Em uma entrevista coletiva na semana passada, o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse que as forças dos EUA no Japão não testaram seu pessoal antes de deixar os Estados Unidos, em um movimento que enfraquece a demanda de Tóquio por medidas de controle de fronteira.

O Japão exortou os militares dos EUA a cumprir as regras de teste de coronavírus e quarentena última quarta-feira, com o crescimento da massa do acampamento Hansen.

Em resposta, a Marinha Japonesa voltou a colocar a máscara em todos na base, independentemente da situação de vacinação, exceto para atividades como comer ou fazer exercícios.