Palestinos admitem que capturar prisioneiros mostra a engenhosidade da inteligência israelense

Recuperação Entre os últimos dois prisioneiros que escaparam da prisão de Gilboa na noite de sábado, parece que Israel tem fontes de inteligência muito boas na Cisjordânia, disseram os residentes de Jenin no domingo.

A nova prisão de Ayham Kammaji e Munadel Anfaat também é um golpe para os militantes da Fatah e da Jihad Islâmica Palestina no campo de refugiados de Jenin, que juraram nos últimos dias defender os fugitivos e impedir qualquer tentativa do exército israelense para entrar na área. Moradores disseram que o acampamento ou a cidade de Jenin.

Dois membros da Jihad Islâmica Palestina, Kammaji e Inayat, se renderam ao exército israelense depois que dezenas de soldados cercaram a casa onde estavam escondidos na parte oriental de Jenin.

Os dois estavam escondidos na casa de Abd al-Rahman Abu Jaafar, um comerciante de roupas cujo irmão Ihab era um dos líderes das Brigadas de Mártires de Al-Aqsa da Fatah durante a segunda intifada.

As FDI prenderam Abd al-Rahman Abu Jaafar, junto com os fugitivos.

Homens armados mascarados nas ruas do campo de refugiados de Jenin (Fonte: Khaled Abu Tohme)

Abdullah Al-Natour, morador de Jenin, disse que “a prisão dos dois prisioneiros mostra que Israel tem colaboradores em Jenin”. “Infelizmente, os colaboradores sempre estiveram presentes não apenas em Jenin, mas na maioria das cidades, vilas e campos de refugiados.”

Durante a primeira intifada que estourou em 1987, armado Na área de Jenin, eles se encarregaram de matar vários palestinos suspeitos de colaborar com Israel, disse ele. Também teve como alvo soldados e civis israelenses.

Então, um grupo armado afiliado ao Fatah chamado Fahd Al-Aswad (Pantera Negra) matou vários supostos informantes na área de Jenin, forçando muitos outros a fugir de suas casas. O exército israelense montou um campo especial chamado Fahmeh na periferia sul de Jenin para os suspeitos e suas famílias. Outras famílias foram transferidas para cidades árabes dentro de Israel.

Alguns usuários das redes sociais palestinas acusaram a Autoridade Palestina de ajudar Israel a rastrear os fugitivos. Eles disseram que a coordenação de segurança entre as forças de segurança da AP e o exército israelense permitiu que Israel localizasse os fugitivos.

Um alto funcionário da AP em Jenin negou a acusação, dizendo que as forças de segurança palestinas não tinham nada a ver com as prisões.

Nos últimos dias, homens armados da Fatah e da Jihad Islâmica Palestina advertiram que Israel “pagaria um preço alto” se o exército israelense entrasse no campo ou na cidade de Jenin para resgatar os prisioneiros em fuga.

Mas a maioria dos militantes não foi vista em lugar nenhum quando um grande número de forças de segurança entrou em diferentes partes de Jenin para se dispersar.

Vários residentes de Jenin no domingo zombaram das ameaças dos homens armados.

“Os homens armados prometeram impedir uma invasão israelense de Jenin”, disse Bassam Atta. “Por que você faz essas ameaças se sabe que não pode fazer nada quando os soldados entram em Jenin?”

Um ativista do Fatah no campo de refugiados de Jenin disse que ele e seus amigos esperavam que as FDI invadissem o campo, mas não o bairro de Jenin onde os fugitivos estão se escondendo.

“Os dois homens foram apanhados do lado de fora [refugee] Ele disse. Se eles tivessem ficado dentro do campo, o exército israelense não teria sido capaz de prendê-los. Tínhamos dezenas de homens armados esperando pelo exército. “

Enquanto isso, as autoridades palestinas e facções continuaram a homenagear os seis presos que conseguiram escapar da prisão de Gilboa e mais tarde foram recapturados pelas forças de segurança israelenses.

Eles disseram que a fuga chamou a atenção do mundo para a “situação” dos prisioneiros palestinos em Israel, prometendo continuar os esforços para garantir a libertação de todos os prisioneiros. Eles acrescentaram que a recaptura dos prisioneiros fugitivos não diminuiu a “grande conquista” que eles fizeram ao sair de uma prisão de alta segurança.

O membro do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, Wasel Abu Yousef, elogiou os prisioneiros foragidos, descrevendo-os como “heróis” e pediu aos palestinos que continuem lançando campanhas de apoio a todos os prisioneiros de segurança.

Em uma entrevista à rádio Voz da Palestina da Autoridade Palestina, ele pediu ao Tribunal Penal Internacional que “acelere sua investigação sobre os crimes de ocupação contra os prisioneiros”.

Outro oficial da OLP, Ahmed Majdalani, elogiou os seis fugitivos por chamar a atenção da comunidade internacional para a questão de todos os prisioneiros.

Ele disse que a liderança da Autoridade Palestina planeja levantar a questão dos prisioneiros antes da Assembleia Geral das Nações Unidas durante sua próxima reunião em Nova York.

Qadora Fares, chefe do Clube de Prisioneiros Palestinos em Ramallah, disse que os seis prisioneiros que escaparam da prisão de Gilboa “restauraram a unidade das ruas palestinas e provaram a importância da unidade”.

O Hamas disse que as facções da resistência palestina continuarão trabalhando pela libertação de todos os prisioneiros de segurança.

O porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, disse que é hora de “cortar o braço israelense que sequestrou” os fugitivos em Jenin.

Ahmed Bahr, um alto funcionário do Hamas, condenou Israel por retomar os prisioneiros fugitivos em Jenin.

Ele disse que a prisão dos fugitivos “não significa o fim da história”, acrescentando que a fuga foi um duro golpe para Israel. Ele acrescentou que o Hamas fará todos os esforços para libertar todos os prisioneiros de segurança.

O Jihad Islâmico Palestino disse em um comunicado que a nova prisão dos seis fugitivos “não apagará o impacto da derrota sofrida pela ocupação”.

Ele renovou sua promessa de continuar trabalhando pela libertação de todos os prisioneiros e responsabilizar Israel por qualquer dano causado às vidas dos prisioneiros.

A Jihad Islâmica na Palestina também pediu às alas militares das facções palestinas que “permaneçam em alerta máximo e prontas para defender os prisioneiros”.