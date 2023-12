Palavras cruzadas do New York Times, 7 de dezembro de 2023 Respostas

Por exemplo, em 23A, a resposta à pista “certa livre concorrência” é RA[P B]ATTLE, onde P e B são inseridos na mesma caixa. Sua entrada, 3D (“uma alternativa ao café com leite ou flat white”), é o CAFE [AU] Luz. Parabéns pela sua primeira experiência com ALCHEMY.

Gostei muito do quebra-cabeça da Sra. Goldstein, embora houvesse um quadrado em sua grade que me incomodou e me recusei a cooperar até o final, quando ela recorreu à função “revelar”. Eu não estava familiarizado com o LUX do 42A como uma “unidade de luz” (eu queria que fosse “lum”, que pensei que poderia ser a abreviação de lúmen) ou com o código “Sky Harbor Airport” (PHX) do 30D Phoenix.

Isso me deixou com um quadrado próximo ao meio do quebra-cabeça que não consegui resolver. Correr o alfabeto não ajudou, então eu revelei. Viva e aprenda. Eu saberei disso na próxima vez.

Evidência difícil

20h. “Videntes?” São eles que se dizem clarividentes, mas com este ponto de interrogação sabemos que a palavra deve ter outro significado. Esses “videntes”? Eles são olhos.

60h. Se houver algo “no horizonte?” Ele pairou sobre você, mas a evidência também pode significar que alguém usou o tear, então a resposta é WOVE.