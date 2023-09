Palavra do Dia nº 819 Dicas, pistas e respostas para sábado, 16 de setembro

Foto Noor via Getty Images

É fim de semana, mas lamento informar que realmente não há descanso para os ímpios. Meu projeto de piso continua, graças a Deus com a ajuda do meu pai que é melhor que eu em tudo relacionado à reforma da casa.

Eu superei! Bem e verdadeiramente eliminado desta longa semana de doenças, projetos domésticos e quebra-cabeças de palavras. Suponho que qualquer semana que comece com um problema de estômago certamente o deixará com cocô.

Bem, vamos fazer isso Wordle!

Como resolver a palavra do dia

Dica: Ben Harper estava esperando por um. Sarah MacLachlan estava nos braços de alguém.

Dica: Esta palavra começa com uma vogal.

.

.

.

Crédito: Eric Kane

Veja o Wordle #818 de ontem aqui.

Bot de análise Wordle

Depois de cada palavra que resolvo, vou em direção a ela Para a página inicial do Wordle Bot Vamos ver como foi meu jogo de adivinhação.

Não é o pior jogo de adivinhação de todos os tempos, mas também não é o melhor.

Janky É uma palavra que tenho usado muito ultimamente. Eu simplesmente amo isso. Descreve o que significa descrevê-lo perfeitamente. Quando você escreve sobre diálogos em um programa de TV, nunca rima direito. Quando você está jogando um videogame, ele apresenta alguns bugs. Janky. No entanto, provavelmente foi um palpite incorreto, pois me deixou com 106 palavras restantes e duas caixas amarelas. Não é ótimo, nem terrível.

costa Este número foi reduzido ao número da sorte 13, e estrangeiro (como aqueles de que falam no México) Isso me deixou com apenas uma solução possível: anjo Para vencer. Aleluia e Haza!

PS Um dos livros No mais recente guia de leitura de ficção–Entre dois incêndios Escrito por Christopher Pullman – Ele lida com anjos e demônios de uma forma verdadeiramente maravilhosa, dando-nos uma Peste Negra fictícia na França medieval, provocada pelas forças do Inferno.

Resultado de hoje

Mais uma vez, perco um ponto por perder para o robô (que hoje acertou em três) e ganho zero por adivinhar em quatro. -1 Atenciosamente. Vaia!

Etimologia hoje

A palavra “anjo” tem sua origem na palavra do inglês antigo “engel”, que é derivada da palavra do francês antigo “angele” e, em última análise, vem da palavra latina tardia “angelus”. O termo latino tardio “angelus” foi emprestado da palavra grega “angelos”, que significa “mensageiro” ou “mensageiro”.

Em contextos religiosos e mitológicos, os anjos são frequentemente vistos como mensageiros ou seres divinos, o que se reflete na etimologia da própria palavra. Os anjos são comumente associados a várias tradições religiosas, incluindo o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e desempenham papéis importantes como mediadores entre Deus e os humanos nesses sistemas de crenças.

Jogue palavras competitivas contra mim!

Tenho jogado um jogo PvP brutal de Wordle contra meu inimigo Wordle But. Agora você deve jogar contra mim! Eu poderia ser seu inimigo! (E o guia prático do Wordle, é claro). Você também pode Jogue contra o bot se você tiver uma assinatura do New York Times.

Aqui estão as regras:

1 ponto Para obter um Wordle em 3 palpites.

Para obter um Wordle em 3 palpites. 2 pontos Para conseguir isso em 2 palpites.

Para conseguir isso em 2 palpites. 3 pontos Para obtê-lo em 1 palpite.

Para obtê-lo em 1 palpite. 1 ponto Para me bater

Para me bater 0 pontos Para conseguir isso em 4 palpites.

Para conseguir isso em 4 palpites. -1 ponto Para conseguir isso em 5 palpites.

Para conseguir isso em 5 palpites. -2 pontos Para conseguir isso em 6 palpites.

Para conseguir isso em 6 palpites. -3 pontos Por perda.

Por perda. -1 ponto Por me perder

Você pode manter um registro contínuo de sua pontuação, se essa for sua preferência, ou apenas jogar diariamente, se preferir.

Você pode me seguir e entrar em contato comigo via Tópicos, Twitter E Facebook. Certifique-se também de se inscrever Meu canal no YouTube Me siga aqui neste blog. Você também pode Inscreva-se no meu boletim informativo Substack demoníaco Eu cubro uma ampla gama de tópicos, desde arte até política.

Me siga Twitter. pagando Meu website.