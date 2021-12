Outro monumento da Tiananmen removido dos campi universitários de Hong Kong

Três universidades removeram os memoriais de 4 de junho recentemente

HONG KONG (24 de dezembro) (Reuters) – Duas outras universidades de Hong Kong removeram na sexta-feira vestígios públicos dos protestos de Tiananmen em Pequim em 1989, depois que uma estátua em homenagem às vítimas da repressão foi desmontada em outra universidade nesta semana.

As remoções na Chinese University e na Lingnan University, no centro financeiro global, ocorreram em um momento em que as autoridades estavam reprimindo a lei de segurança nacional da China.

Ativistas de direitos humanos dizem que a lei é usada para suprimir a sociedade civil, prender ativistas pela democracia e restringir as liberdades básicas, mas as autoridades dizem que as leis de segurança restauraram a estabilidade após protestos em massa em 2019.

Pouco antes do amanhecer, uma estátua de bronze de 6,4 metros (20 pés) representando a “deusa da democracia” carregando uma tocha foi removida de uma praça pública na Universidade Chinesa.

A universidade disse em um comunicado que a “estátua não autorizada” foi retirada após uma “avaliação interna”.

A estátua, que está no campus há mais de uma década, é modelada em um modelo de gesso branco de 10 metros (30 pés) e estátua de espuma erguida por estudantes na Praça Tiananmen para simbolizar sua determinação em buscar a liberdade e a democracia na China sob Regra do Partido Comunista.

Um grupo de cerca de duas dezenas de estudantes se reuniu para denunciar a mudança de sua universidade, distribuindo panfletos no dia 4 de junho, bem como pôsteres de pessoas desaparecidas da deusa da democracia com as palavras: “Você a viu?” Outro escreveu: “Traga de volta.”

Outros colocaram um cristal, um símbolo tradicional chinês de luto, acenderam velas no local onde a estátua ficava e tocaram a música “Glória manchada de sangue” para lembrar as centenas, possivelmente milhares, que foram assassinados em 1989.

“Estou triste e chocado”, disse Felix Zhao, um ex-aluno da Universidade Chinesa e membro do conselho distrital.

“Esta estátua representa o ambiente aberto da escola. É um símbolo de liberdade acadêmica … Faz as pessoas questionarem se a escola ainda pode garantir que o espaço esteja vazio e que as pessoas possam falar livremente”, disse ele à Reuters.

Ao contrário da China continental, onde as autoridades proibiram todos os memoriais públicos ou comemorações de 4 de junho, Hong Kong era anteriormente o único lugar em solo chinês onde tal comemoração era permitida.

Um homem tenta olhar para o local da estátua “Coluna da Vergonha” do escultor dinamarquês Jens Galchiot em homenagem às vítimas da repressão na Praça Tiananmen de Pequim em 4 de junho de 1989, depois que ela foi removida da universidade. De Hong Kong (HKU), em Hong Kong, China, 23 de dezembro de 2021. REUTERS / Tyrone Siu Consulte Mais informação

Mas, nos últimos dois anos, a polícia, citando os perigos do COVID-19, proibiu a vigília anual à luz de velas em 4 de junho, que regularmente atrai dezenas de milhares de pessoas.

Também antes do amanhecer da véspera de Natal, a Universidade Lingnan de Hong Kong removeu uma estátua proeminente na parede ao redor do evento Tiananmen, representando os “deuses da democracia” e uma fileira de tanques em frente a um manifestante solitário conhecido como “Homem Tanque”; Bem como as vítimas alvejadas pelas forças chinesas.

Questionado pela Reuters se as autoridades de Hong Kong ou da China instruíram as três universidades a remover os monumentos de Tiananmen, o escritório da líder de Hong Kong, Carrie Lam, disse que não tinha comentários.

O escultor das duas obras, Chen Weiming, disse à Reuters que processaria universidades se sua obra fosse prejudicada.

No salão principal da União dos Estudantes da Universidade de Lingnan, um enorme desenho vermelho da deusa da democracia também estava coberto de cinza.

Os alunos responderam colando uma folha de papel com a palavra “vergonhoso” na foto que estava borrada, mas logo foi rasgada pelos seguranças.

Em um e-mail para a Reuters, a Universidade de Lingnan disse que os itens que podem representar “riscos legais e de segurança” foram “limpos ou removidos e armazenados de forma adequada”.

Quando Hong Kong voltou do domínio britânico para a China em 1997, a China prometeu ampla autonomia e liberdades sob o chamado arranjo “um país, dois sistemas”.

No início desta semana, a Universidade de Hong Kong desmontou e removeu uma estátua de oito metros (26 pés) de uma “coluna da vergonha” das vítimas da repressão na Praça Tiananmen.

O desaparecimento dessas relíquias icônicas de três universidades em rápida sucessão significa que quase nenhuma relíquia de Tiananmen permanece em exibição pública em Hong Kong.

“Desde que os comunistas chineses implementaram a Lei de Segurança Nacional em Hong Kong, eles eliminaram a liberdade de imprensa, reunião e liberdade de expressão”, disse o artista Chen à Reuters.

“Eles querem remover a verdadeira história da repressão brutal … Eles não permitirão que nenhum ponto de vista diferente continue a existir em Hong Kong.”

Reportagem adicional de Jesse Bang, Joyce Zhou, James Pomfret e Edmund Ng. Escrito por James Pomfret. Edição de Michael Perry e Clarence Fernandez

