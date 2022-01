Os Vikings avaliam o interesse de Jim Harbaugh em abrir o treinador principal, para segundas entrevistas com DeMeco Ryans, Kevin O’Connell

Os Vikings planejam realizar segundas entrevistas pessoais para seu principal trabalho de treinador esta semana com vários candidatos, incluindo o coordenador ofensivo dos Rams, Kevin O’Connell, e o coordenador defensivo dos 49ers, DeMeco Ryans, enquanto continuam a explorar a possibilidade de contratar o técnico de Michigan, Jim Harbaugh. . às fontes.

Os Vikings solicitaram e obtiveram permissão de Michigan para falar com Harbaugh – um processo padrão para equipes da NFL – e tiveram uma conversa exploratória com ele na tarde de sábado para avaliar seu interesse, dizem fontes. Nada mais foi determinado, mas Harbaugh ainda é um candidato ao cargo e não seria surpreendente se os Vikings o trouxessem para as instalações esta semana.

Como O’Connell e Ryans, Harbaugh passou um tempo em São Francisco com o novo gerente geral dos Vikings, Adofo-Mensah, que trabalhou no departamento de pesquisa dos 49ers de 2013 a 2019 antes de passar dois anos como vice-presidente de operações de futebol dos Browns. Depois de aparecer no College Football Playoff em sua alma mater, Harbaugh estava explorando a possibilidade de um retorno à NFL, onde estava 49-22-1 (incluindo os playoffs) com a aparição no Super Bowl de 2011-14.

O’Connell e Ryans se enfrentam no domingo Jogo do Campeonato NFC No estádio SoFi. Ganhando ou perdendo, ambos se qualificam para segundas entrevistas esta semana. O’Connell também deve dar uma segunda entrevista aos Texans, e Ian Rapoport disse ao NFL Network Insider no domingo que O’Connell surgiu como candidato para o cargo de treinador principal da Jaguar Curtiu isso.

vikings Faça uma entrevista virtual Sábado com o coordenador defensivo dos Giants, Patrick Graham, formado em Yale que também está em um relacionamento com a companheira de equipe Ivy Liagre Adovo-Mensah (Princeton).