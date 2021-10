Os vermes ‘Dune’ estão a caminho de uma grande abertura, apesar da HBO Max – The Hollywood Reporter

diretor Denis Villeneuvede Duna Abriu caminho para uma forte abertura de $ 40,1 milhões no mercado interno caixa de escritório Apesar de enfrentar a concorrência da versão dual em casa.

O épico de ficção científica Legendary and Warner Bros. é lançado. simultaneamente em 4.125 cinemas na América do Norte e na transmissão HBO Max, uma prática híbrida usada em todos os filmes de 2021 da Warner devido à pandemia. Duna Gravou a melhor abertura nacional de qualquer lançamento nos cinemas / HBO Max até o momento, superando Godzilla x Kong ($ 31,7 milhões).

Villeneuve também deu a melhor abertura doméstica de sua carreira. Ele foi seu maior predecessor Blade Runner 2049 ($ 32,8 milhões), não corrigido pela inflação.

A estreia de Dune também é uma vitória necessária para os Warners, assim como outro impulso para sua jovem estrela Timothée Chalamat.

globalmente, Duna Ele cruzou a barreira de $ 200 milhões depois de ter aberto anteriormente em vários mercados neste mercado. Um dos novos atores foi a China, onde o filme foi distribuído pela Legendary e sua parceira Wanda, com US $ 21,6 milhões (uma nova onda de casos COVID fechou 8 ou 9 províncias, incluindo partes de Pequim).

Duna eu era jogador de alto escalão No circuito do Festival de Cinema de Outono, onde Villeneuve e a campanha de marketing incentivaram os consumidores a ver a coluna de apoio a grandes orçamentos na tela grande. Funcionou: o filme fez um trabalho especialmente grande nas telas Imax, que rendeu uma boa parte do total, ou US $ 9 milhões.

A adaptação de Villeneuve do clássico filme de ficção científica de Frank Herbert de 1965 apresenta um elenco de estrelas que também inclui Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa e Zendaya.

Duna Senta-se 83 por cento fresco no Rotten Tomatoes. O público deu um A-CinemaScore.

Havia outros desafios além do fator HBO Max. Os jovens cinéfilos estão até agora impulsionando a recuperação nas bilheterias, mas não são a demo que se originou em Duna livros. O romance de ficção científica de Frank Herbert foi publicado originalmente em 1965. A maioria dos compradores de ingressos para o fim de semana de estreia tinha entre 18 e 35 anos. Ele também se desviou acentuadamente dos machos, ou 61%.

DunaO tempo de execução estendido de 155 minutos também reduziu o número de vezes na tela nos cinemas. (O último filme de James Bond Sem tempo para morrer Mais longo, em 163 minutos.)

Produto Lendário Duna, que custou aproximadamente US $ 165 milhões antes do marketing. A empresa também financiou a maior parte do filme, com a Warner Bros. E seus parceiros colocam o resto.

Outro novo lançamento que estreou em todo o país neste fim de semana foi Disney’s Family Animated Film 20th Century Ron deu errado, que abriu por mornos $ 7 milhões. A foto, dublada por Zach Galifianakis e Olivia Colman, estreou em quinto lugar.

Na bilheteria especializada, Wes Anderson Despacho francês Registrou a maior média de estreias teatrais da era da pandemia, com uma vitória estimada em US $ 25.000 para o mercado de arte. A Searchlight, cuja coleção também inclui o filme Chalament, arrecadou US $ 1,3 milhão em 52 sites.

