Os terríveis efeitos colaterais do COVID-19 fazem com que os alimentos tenham gosto e cheiro de lixo

Neste ponto da epidemia, sabe-se que Perda do sentido do paladar e do olfato É um sintoma comum de COVID-19. Mas há um efeito colateral muito mais raro e assustador que acontece com alguns: quando o sabor e o cheiro são finalmente restaurados, a comida não tem um gosto tão bom quanto lembram. Em vez disso, tem gosto de lixo literal.

“Desde que recuperei meu cheiro e gosto, senti esse cheiro e experimentei um gosto nojento e não consigo descobrir o que é”, explicou uma pessoa em uma história compartilhada pela equipe de Suporte da Covid Parosmia. Conta TikTok. “Não posso mais beber algumas de minhas bebidas favoritas ou comer algumas de minhas comidas favoritas.” A sobrevivente do COVID-19 disse que teve que parar de usar sua loção corporal favorita porque o cheiro era muito ruim.

Vários outros usuários do TikTok acessaram a plataforma para compartilhar sua luta contra o distúrbio de saúde chamado parosmia, um momento em que os cheiros podem ser prejudicados. Para aqueles com parosmia, coisas que costumavam cheirar bem – loção para o corpo, por exemplo – podem cheirar mal agora.

A parasemia geralmente é causada por uma infecção respiratória superior, traumatismo craniano, problema nos seios da face, exposição a toxinas ou uma condição neurológica como a doença de Parkinson. Agora, parece que o COVID-19 pode ser adicionado a esta lista de causas.

“A parosmia pode ser causada por uma série de coisas como infecções respiratórias, convulsões epilépticas e até tumores cerebrais”, disse Richard Orlandi, MD, médico de ouvido, nariz e garganta e professor do departamento de cirurgia da University of Utah Health . “Percebemos desde a pandemia que mais pacientes que se recuperaram do COVID estão relatando esses sintomas”.

Embora a interrupção seja geralmente temporária, alguns – como o usuário do TikTok HannahBaked – relataram que sua luta contra a parosmia já dura meses.

“Eu uso minha máscara toda vez que uso desodorante ou perfume”, disse Hannah Packed. No vídeo para seus seguidores. “Eu não posso fazer a maior parte da carne.”

Ela diz que sofre de parosmia há 10 meses.

Não está claro “o quão comum é a parosmia, mas parece que a anosmia é muito comum e elas podem ser agrupadas”, disse o Dr. Amesh Adalja, pesquisador sênior da Johns Hopkins, ao Salon. A perda do olfato significa perda completa do olfato e do paladar, o que é muito comum com COVID-19.

de acordo com Uma revisão sistemática Publicado em junho de 2020, 41 por cento de 8.438 pessoas com COVID-19 relataram que haviam perdido o olfato. Poucos estudos foram feitos especificamente na parosmia e no COVID-19 especificamente. No entanto, entre as pesquisas feitas sobre este tópico, parece ser bastante comum. de acordo com Estudo maio 2021 Ao pesquisar 268 pacientes com parsomia ao longo de um período de 7 meses, 91 por cento dos indivíduos relataram uma mudança na qualidade de vida.

“A percepção diária da parosmia era perturbadora para a maioria dos nossos pacientes e era comumente descrita como o cheiro de esgoto, meias mofadas, ovos podres, frutas cítricas e carne estragada”, relataram pesquisadores anteriores no estudo de maio de 2021. livros. “Todos os pacientes podem identificar os gatilhos precipitantes.”

Os participantes relataram que a parosmia durou entre 9 dias e 6 meses; A duração média da parosmia foi de 3,4 meses.

Adalja disse que a causa da parosmia é provavelmente semelhante à anosmia.

“É provável que seja o resultado do mesmo processo que causa a perda do olfato, que não está totalmente elucidado, mas ocorre por invasão viral direta, inflamação do sistema imunológico ou uma combinação dos dois”, disse Adalja. “Isso também pode acontecer durante a infecção inicial.”

Na verdade, a maneira exata como o COVID-19 causa a parosmia ainda é desconhecida. Como Adalja apontou, é possível que o coronavírus possa danificar os receptores e nervos responsáveis ​​pelo nosso olfato. A origem também pode estar relacionada à inflamação.

No entanto, como muitos dos efeitos colaterais do COVID-19, mais pesquisas são necessárias para encontrar respostas definitivas.

“No momento, não se sabe muito sobre os efeitos de longo prazo do COVID-19”, disse Orlandi. “Tudo o que realmente sabemos é que a maioria dos pacientes já está experimentando um retorno aos seus sentidos normais de paladar e olfato, mas não está claro se e quantos pacientes irão retornar totalmente ao normal”.

Para alguns, eles praticam uma técnica conhecida como ‘mini-treinamento’ – que envolve cheirar o mesmo conjunto de aromas que os seus. 20 segundos de cada vez Pode ajudar uma pessoa a se recuperar tanto da anosmia quanto da parosmia.