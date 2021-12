Os temores de vírus aumentam à medida que a variante omicron se espalha pelos Estados Unidos

BOSTON – A segunda maior cidade do país cancelou sua celebração de Ano Novo na segunda-feira, e seu menor estado impôs um mandato de máscara interna quando uma variante do omicron ultrapassou outras para se tornar a versão dominante do coronavírus nos EUA

As mudanças em Los Angeles e Rhode Island refletiram os temores crescentes de um aumento na disseminação do COVID-19 no inverno. Muita preocupação é motivada pelo omicron, que é federado a saúde As autoridades anunciaram 73% das novas infecções na semana passada, um aumento de quase seis vezes em apenas sete dias.

Com a prevalência do Omicron mais alta em algumas partes dos Estados Unidos, as autoridades federais disseram que ele é responsável por cerca de 90% das novas infecções na região de Nova York, no sudeste, no meio-oeste industrial e no noroeste do Pacífico.

O anúncio enfatizou a notável capacidade da alternativa de cruzar oceanos e continentes. Foi relatado pela primeira vez na África do Sul, há menos de um mês.

Os cientistas dizem que o Omicron se espalha mais facilmente do que outras cepas de coronavírus, incluindo Delta, embora muitos detalhes sobre ele ainda sejam desconhecidos, incluindo se causa doenças mais ou menos graves. Mas mesmo que seja mais suave, ainda pode confundir o novo visual a saúde Por causa do grande número de feridos.

Os organizadores de uma festa de Ano Novo em Grand Park, no centro de Los Angeles, anunciaram seus planos para um público pessoal, dizendo que o evento será transmitido ao vivo, como foi no ano passado. Em Rhode Island, que tem o maior número de novos casos per capita nas últimas duas semanas, máscaras ou comprovante de vacinação serão exigidos na maioria dos estabelecimentos de embarque por pelo menos 30 dias.

E em Boston, o novo prefeito democrata da cidade anunciou aos gritos de protesto que qualquer pessoa que entrasse em um restaurante, bar ou outro comércio interno precisaria apresentar prova de vacinação, a partir do próximo mês. Os funcionários municipais também deverão ser vacinados.

“Que vergonha para Wu”, disse a prefeita Michelle Wu na Prefeitura, enquanto os manifestantes sopravam seus apitos bem alto e gritavam “Que vergonha de Wu.”

Erica Rosley, 44, de Providence, Rhode Island, diz que eventos recentes levaram sua família a pisar no freio nas atividades diárias.

Uma professora primária e seu marido médico tiraram suas duas filhas das aulas de natação esta semana, restringiram suas datas de brincadeiras e cancelaram consultas médicas, embora toda a família estivesse totalmente vacinada.

“Na semana passada, simplesmente fechamos as coisas. Estamos de volta ao ponto em que estávamos antes do verão, antes da vacinação”, disse Rosley. É quase estaca zero. “

Na cidade de Nova York, onde um aumento nas infecções já estragou os shows da Broadway e causou longas filas nos centros de testes, o prefeito Bill de Blasio deve decidir esta semana se a famosa festa de Réveillon na Times Square vai voltar “com força total. “Como prometido em novembro.

Ao norte da fronteira, a província canadense de Quebec impôs uma data fechada para restaurantes às 22h, baniu espectadores de eventos esportivos, academias e escolas fechadas e obrigou o trabalho remoto.

Do outro lado do Atlântico, o Fórum Econômico Mundial anunciou na segunda-feira que vai adiar mais uma vez sua reunião anual de líderes mundiais, empresários e outras elites em Davos, na Suíça.

Mas na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson disse na segunda-feira que as autoridades haviam decidido não impor mais restrições, pelo menos por enquanto.

O governo conservador reintroduziu máscaras faciais nas lojas e ordenou que as pessoas mostrassem prova de vacinação em boates e outros lugares lotados no início deste mês. Ele equilibra um toque de recolher com requisitos de distanciamento social mais rígidos.

“Teremos que preservar a possibilidade de tomar outras medidas para proteger a população”, disse ele. “Os argumentos em ambos os casos são muito bem equilibrados.”

O aviso de Johnson conforta a escolha desagradável que os líderes governamentais enfrentam: destruir os planos de férias de milhões pelo segundo ano consecutivo ou enfrentar uma potencial onda de casos e distúrbios.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden planejou falar à nação sobre a última versão na terça-feira, menos de um ano depois de sugerir que o país estaria de volta ao normal no Natal.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente emitirá um “aviso flagrante” e deixará claro que os indivíduos não vacinados “continuarão a ser hospitalizados e morrerão”.

O fabricante de vacinas dos Estados Unidos, Moderna, anunciou na segunda-feira que testes laboratoriais indicam que uma dose de reforço de sua vacina deve fornecer proteção contra Omicron. Um teste semelhante da Pfizer com sua vacina também descobriu que o reforço causou um grande salto nos anticorpos que resistem ao omicron.

O número médio de novos casos de COVID-19 no país é de cerca de 130.500 por dia, ante cerca de 122.000 por dia há duas semanas, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

No Texas, um sistema hospitalar de Houston informa que a Omicron já é responsável por 82% dos novos casos sintomáticos de COVID-19 que trata, um aumento significativo desde sexta-feira, quando os testes mostraram que era responsável por apenas 45% dos casos do sistema.

Mas no Missouri, um epicentro inicial do aumento do delta, a variante ainda é responsável por 98% a 99% das amostras de COVID-19, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços para Idosos do estado.

Enquanto isso, hospitais em Ohio adiaram cirurgias eletivas, enquanto governadores em Maine e New Hampshire enviaram reforços da Guarda Nacional para ajudar a equipe do hospital que foi sitiada nos últimos dias.

No Kansas, hospitais rurais estão lutando para transportar pacientes, alguns dos quais foram deixados em salas de emergência por uma semana enquanto esperam por uma cama. Hospitais sobrecarregados em lugares distantes como Minnesota e Michigan estão pedindo leitos nos principais hospitais do Kansas. Freqüentemente, simplesmente não há lugar.

“É realmente tão louco quanto pode ser quando você fala sobre mover pessoas de Minnesota para Kansas City para tratamento”, disse o Dr. Richard Watson, fundador da Motient, uma empresa que contrata o Kansas para ajudar a gerenciar o transporte, disse sexta-feira.

No entanto, muitos líderes políticos permanecem relutantes em impor as medidas drásticas a que recorreram no início da pandemia.

A França está se esforçando para evitar um novo bloqueio que prejudicaria a economia e afetaria a esperada campanha de reeleição do presidente Emmanuel Macron. Mas o governo de Paris proibiu concertos públicos e exibições de fogos de artifício nas celebrações do Ano Novo.

A Irlanda impôs um toque de recolher às 20h nos pubs e bares e limitou a participação em eventos internos e externos, enquanto a Grécia terá 10.000 policiais de plantão durante os feriados para os cheques do cartão COVID-19.

Para a família Rossley em Rhode Island, a notícia é preocupante, mas não o suficiente para impedi-los de uma viagem a Denver para visitar a família de seu marido.

Eles voam depois do Natal, mas decidiram que só passarão mais tempo em ambientes fechados com pessoas que foram vacinadas neste período de festas, algo que eles talvez não tenham pensado apenas alguns meses atrás.

“Já estivemos aqui antes e sabemos como fazer”, disse Rosley. “Não vamos nos esconder em nossa casa, mas ao mesmo tempo, não vamos correr riscos desnecessários.”

———

Sem lei relatado de Londres. O redator da Associated Press, Colin Long, em Washington; John Antzac, de Los Angeles; Mark Pratt em Boston; Juan Lozano em Houston; Heather Hollingsworth em Mission, KS; Keith Riddler em Boise, Idaho; Rob Gillis em Toronto; Non Molson em Berlim; Aritz Parra em Madrid; Barry Hatton em Lisboa e Derek Gatopoulos em Atenas contribuíram para esta história.

———

Siga todas as histórias da Associated Press sobre a pandemia em https://apnews.com/hub/coronavirus-pandemic.