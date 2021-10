Os teasers do Google Pixel 6 confirmam cinco anos de atualizações de segurança do Android

Você não precisa esperar pelo Google Evento de 19 de outubro Aprender mais sobre Pixel 6. O conhecido vazador Evan Blass tem Capataz provocação Páginas No repositório Carphone, isso lançou mais luz sobre o Pixel 6 e 6 Pro, incluindo seu software. Confirmando os rumores anteriores, o Google promete “pelo menos” cinco anos de atualizações de segurança – o que é mais do que Samsung de quatro anosSugere-se que o Pixel 6 terá a proteção mais recente até 2026.

Os teasers tendem a cobrir os detalhes que foram oficialmente lançados depois disso, embora forneçam alguns detalhes adicionais. Não é nenhuma surpresa que o Google se preocupe com truques de câmera – Magic Eraser elimina spoilers de fotos, Face Unblur mantém os assuntos em foco e a câmera frontal ultra ampla ajuda a tirar selfies em grupo. O Pixel 6 terá um sensor principal de 50MP (de 12MP) e 12MP ultra-wide, enquanto o 6 Pro adicionará uma lente telefoto de 48MP ao mix.

As páginas do produto também sugerem mais de 24 horas de vida útil da bateria “mesmo em 5G”, com carregamento com fio de 30W e carregamento reverso por meio do Battery Share. Há também um novo Pixel Stand “Twice Stronger” para carregamento sem fio. Tanto o Pixel 6 de 6,4 polegadas quanto o 6 Pro de 6,7 polegadas serão mostrados Gorilla Glass Victus Bem como a resistência IP68 à poeira e água, embora você tenha que ir para o 6 Pro se quiser uma tela adaptável de 120 Hz – você terá que “estabilizar” para uma tela suave (provavelmente 90 Hz) no modelo menor.

As listagens da Carphone não se aprofundam nas especificações. No entanto, o Google está claramente determinado a tratar o Pixel 6 como o carro-chefe em termos de suporte, não apenas de desempenho. Outros fornecedores de Android podem ter mais dificuldade com essa abordagem (muitas vezes ligada a políticas de fabricantes de chips como a Qualcomm), mas isso pode lhe dar pelo menos uma opção se você quiser atualizações de segurança como o iPhone sem estar preso ao ecossistema da Apple.