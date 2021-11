Os sete primeiros na classificação do College Football Playoff permanecem inalterados com a estreia de Houston

Faltando apenas duas semanas para a temporada regular, houve poucas mudanças, pelo menos no topo, na terceira edição do ranking do Comitê de Seleção de Futebol Americano, divulgado na terça-feira.

As sete melhores equipes – Geórgia, Alabama, Oregon, Ohio State, Cincinnati, Michigan e Michigan State – venceram no último fim de semana, então sua classificação permanece a mesma de uma semana atrás.

25 principais jogos de futebol universitário Escola Registro 1. Geórgia 10-0 2. Alabama 9-1 3. Oregon 9-1 4. Ohio 8-1 5. Cincinnati 10-0 6. Michigan 9-1 7. Michigan State 9-1 8. Notre Dame 9-1 9. Oklahoma 9-1 10. Wake Forest 9-1 11. Baylor 8-2 12. Mississippi 8-2 13. Oklahoma 9-1 14. BYU 8-2 15. Wisconsin 6-3 16. Texas A&M 7-3 17. Iowa 8-2 18. Pittsburgh 8-2 19. Estado de San Diego 9-1 20. Carolina do Norte 7-3 21. Arkansas 7-3 22. UTSA 10-0 23. Utah 7-3 24. Houston 9-1 25. Mississippi 6-4

O Bulldog nº 1 melhorou para 10-0 com uma vitória de 41-17 no Tennessee, dando-lhes um recorde SEC perfeito de 8-0 pela primeira vez na história escolar. Eles ainda estão em rota de colisão para jogar o # 2 Crimson Tide no jogo SEC Championship de 4 de dezembro em Atlanta. O Alabama venceu o Estado do Novo México por 59-3 em casa no sábado.

Os patos número 3 ficaram um lugar à frente dos Buckeyes, já que o comitê parecia ainda dar um peso significativo à vitória de Oregon por 35-28 no estado de Ohio em 11 de setembro.

“Cara a cara é definitivamente uma das referências que usamos e uma das coisas que avaliamos”, disse o diretor atlético do estado de Iowa, Gary Barta, presidente do comitê. “No caso do Oregon, o Oregon tem jogado um ótimo futebol recentemente; eles venceram no outro dia o estado de Washington. O estado de Ohio está jogando alguns dos melhores ataques do país; eles tiveram uma vitória convincente sobre Purdue. Mas quando se trata de esses dois, o fato de que aquele Oregon foi a Ohio e os atingiu com a ferradura, quando a votação veio esta semana, foi assim que a votação saiu ”.

No entanto, Michigan permaneceu um passo à frente do rival Michigan State, apesar da derrota dos espartanos sobre os Wolverines por 37-33 em casa em 30 de outubro.

“Com os estados de Michigan e Michigan, quando nos reunimos há uma semana, o comitê falou sobre o Michigan ser um time mais completo”, disse Barta. “Desde então, outro jogo foi disputado. Michigan parecia bom contra Maryland; Michigan saiu de trás e venceu na estrada na Pensilvânia. Todas as semanas, 13 pessoas votaram novamente. E então, quando os votos foram dados esta semana, foi como saiu Por: Michigan antes de Michigan e Oregon antes de Ohio “.

O invicto Cincinnati, que está tentando se tornar o primeiro dos cinco times a jogar o playoff, permaneceu em quinto lugar após uma vitória por 45-28 no sul da Flórida na noite de sexta-feira. Os Bearcats podem enfrentar um dos desafios mais difíceis da temporada contra a SMU em casa no sábado (15h30 ET, ESPN e app ESPN).

“Eles não foram derrotados”, disse Bartha. “Falamos muito sobre uma grande vitória em Notre Dame, um lugar difícil de vencer. E Notre Dame continua vencendo, então a cada semana a vitória parece mais impressionante. Toda semana falamos sobre Cincinnati, o tópico da força da agenda vem Assistindo ao jogo, podemos ver que eles têm jogadores. Ótimo e é um time de futebol muito bom, mas a força do cronograma, isso é algo que torna mais difícil avaliar. À medida que os jogos progridem, continuaremos observando eles. Mas a força da programação tem sido um dos problemas quando se fala sobre Cincinnati. “

Cincinnati teve alguma ajuda para que Houston se tornasse a segunda equipe da AAC a ser incluída no ranking do comitê de seleção no número 24. O estado do Mississippi também retornou no número 25.

Notre Dame, que venceu por 28-3 na estrada na Virgínia, subiu para a oitava posição, seguida pela 9ª posição do estado de Oklahoma e a 10ª da floresta Wake.

Depois de perder por 27-14 em Baylor no sábado, Oklahoma caiu cinco lugares para 13. O Texas A&M também caiu cinco lugares para 16º depois de perder 29-19 em Ole Miss. O estado da Carolina do Norte caiu quatro posições após uma derrota por 45-42 dias de estrada em Wake Forest.

Os rebeldes avançaram três posições, junto com o No. 15 Wisconsin, No. 17 Iowa, No. 18 Pittsburgh, No. 19 San Diego State e No. 22 Arkansas.

Auburn e Purdue foram eliminados do ranking mundial depois de perder no sábado.