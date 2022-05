Os Rangers dominam os pinguins até chegarem na sequência

Os Rangers vão para Pittsburgh em um campo de jogo equilibrado.

Depois de uma derrota turbulenta três vezes na prorrogação, os Blueshirts conseguiram fazer uma aparição ativa na maioria das partidas do Jogo 2 para reivindicar uma vitória por 5-2 sobre os Penguins na noite de quinta-feira no Madison Square Garden e na primeira rodada da Stanley Cup Series 1. 1.

As duas equipes foram reduzidas até quinta-feira após 106 minutos de um jogo de hóquei duas noites antes, o que resultou em pesadas perdas. Enquanto os Rangers estavam perdendo um dos principais atacantes de Barkley Goudreau (desconhecido) e a melhor defesa em Ryan Lindgren (parte inferior do corpo), os Penguins estavam caindo para o goleiro da terceira série, Louis Domingu, e sem um de seus melhores defensores em Brian Dumoulin (parte inferior). corpo).).

Rickard Raquel também foi desqualificado da aquisição de Pittsburgh no prazo de negociação depois de levar um duro golpe de Lindgren no primeiro jogo. Apesar das mudanças de pessoal, a intensidade do jogo não diminuiu.

Os torcedores do parque aplaudiram Igor Shesterkin com a mesma facilidade com que fizeram Henrik Lundqvist, e houve muito o que comemorar quando ele chegou com 39 defesas. Foi o terceiro período em que os torcedores tiveram que mostrar mais apreço, quando Shesterkin parou após uma pausa para manter a vantagem por um gol que subiu para três graças aos seus esforços.

Chris Kreider (20) e Mika Zipanegad comemoram um gol de Ryan Strom (não na foto) durante a vitória do Rangers por 5-2 no jogo 2 sobre os Penguins. Cory Sibkin

Primeiro, Shesterkin impediu o segundo meio-campista dos Penguins, Evgeni Malkin, de nocautear a borda inferior do círculo oposto. Em seguida, o goleiro do Rangers veio com uma grande parada na estrela do Pittsburgh, Sidney Crosby, minutos depois. Os Penguins venceram o Rangers por 8 a 0 nos primeiros cinco minutos do quadro final, mas Chesterkin se manteve firme.

Artemi Panarin superou o defensor dos Penguins, Michael Matheson, na frente, antes de Frank Vatrano disparar um deles para dar ao Rangers uma vantagem confortável para o terceiro lugar.

Ficou óbvio pela queda do disco que os árbitros seriam mesquinhos com seus apitos – não porque eles usaram muito no jogo 1 também. De fato, após o intervalo, já se passaram 117 minutos desde que o último pênalti foi marcado em Pittsburgh. A multidão do jardim, ansiosa por ouvir seu descontentamento, insultou os homens intrigantes.

Igor Shesterkin salvou Sidney Crosby durante a vitória dos Rangers. Cory Sibkin

Essa sequência terminou no pneu do meio e os Rangers finalmente conseguiram quatro corridas na noite.

Os pinguins que defendiam John Marino foram chamados para marcar um cruzamento durante pouco mais de um minuto do segundo tempo e o parque se alegrou em forma de cânticos. Eles não eram tão altos quanto os sons que se seguiram ao poderoso gol de Ryan Strom que quebrou o empate 1-1.

Chris Kreider (à esquerda) comemora com Frank Vatrano depois de marcar um gol durante a vitória do Rangers. Cory Sibkin

Com seis segundos restantes em jogo forte, Strom liderou o chute de Adam Fox de cima da área aos 2:59.

Chris Crieder deu ao Rangers uma vantagem de dois gols no final do período, marcando o chute de Vatrano em sua segunda contagem da série. Mas os Rangers continuaram lutando em seus esforços para conter Crosby e seus companheiros de equipe Jake Goentzel e Brian Rost.

Crosby chegou à rede e derrotou vários Rangers no processo, resultando em um grande esforço solo que o viu limpar o rebote de Rust para marcar 3-2 com 1:26 por segundo restante.

O Rangers marcou o primeiro gol quando Panarin, o tempo todo do mundo, acertou Andrew Cobb no buraco por um cronômetro e liderou por 1 a 0 aos 6:50 do primeiro tempo. Depois de pouco mais de dois minutos, o pinguim imediatamente o pegou de volta.

O giro de Panarin enviou Crosby e o resto da linha superior de Pittsburgh para o outro lado, resultando em Guentzel marcando seu terceiro gol da série para marcar um.