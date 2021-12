Os Raiders X-Factor contra os Colts, não Josh Jacobs

Las Vegas Raiders chegando no domingo jogo contra a Indianapolis Colts Esperando manter vivas suas esperanças de playoffs com sua terceira vitória consecutiva. Atualmente sentado com apenas 19% de chance de chegar à pós-temporada, Os próprios conquistadores eliminariam formalmente a rivalidade com uma derrota na décima sétima semana.

Os pôneis, por outro lado, estão pegando fogo. eles não Perdido em mais de um mês Atualmente tem vitórias consecutivas sobre Patriotas da Nova Inglaterra Os Arizona Cardinals. Liderando os Colts está o astro do corredor Jonathan Taylor, que agora atinge 1.962 jardas no total e 19 touchdowns no total. Este deve ser o foco principal dos invasores: pare de correr.

Raiders – Semana 17, The X Factor

Um jogador que precisará intensificar e parar Taylor é nosso fator X para este jogo: Edge-rusher Maxx Crosby. Pode parecer estranho a princípio ter um pass rusher como um fator X quando você precisa parar uma corrida, mas é isso que a defesa dos Raiders busca. Quando Crosby permanece nas pistas de corrida e persegue os jogadores por trás, ele tem uma das maiores pontuações de defesa em corrida da equipe. Sua defesa rápida foi o motivo pelo qual ele foi um Pro Bowler este ano.

Para ir junto com os seis sacks, Crosby também tem 38 tackles no total, quatro passes defensivos, oito tackles desistentes, 25 rebatidas no meio-campo e quatro passes obrigatórios. Ele também sairá talvez seu melhor jogo da temporada na semana passada contra Denver Broncos.

Com a temporada em jogo e os Raiders lutando para mover a bola contra a dura defesa dos Broncos, cabia a Crosby e à defesa levar o time à vitória. Eles fizeram sua parte, alguns outros, e levaram para o Broncos apenas 14 pontos. Crosby foi a estrela do show com dois mochileiros.

Esta semana, será mais uma partida em que os Conquistadores precisarão dele para ter uma atuação dominante. Quando um jogador tem um papel decisivo em um jogo, você deseja que ele seja capaz de apreciar o momento em vez de deixá-lo engoli-lo.

Crosby tem uma perspectiva que poucos jogadores da NFL têm, porque seus problemas anteriores com o álcool o levaram à reabilitação no início de 2020. Ele sabe o quão ruim pode ser se você perder tudo e esta temporada mostrou que ele não leva mais um momento como garantido. Talvez ninguém pudesse resumir a jornada de Crosby da reabilitação ao Pro Bowl X-factor para os Raiders melhor do que ele:

“Eu estava na reabilitação há dois anos. Agora estou no Pro Bowl.”Tweet incorporar Ele ficou emocionado ao pensar em sua jornada incrível após a vitória desta noite. 🖤 pic.twitter.com/oNvl7PG22n – Las Vegas Raiders (Raiders) 21 de dezembro de 2021

Ele mostrou sua sobriedade recém-descoberta em seu jogo, mas certamente não refletiu em seus companheiros de equipe. Enquanto Crosby é classificado como o segundo melhor rusher na NFL, todos os outros jogadores ao longo dos sete atacantes da frente não estão nem entre os 90 primeiros em suas posições, De acordo com o Pro Football Focus (PFF.)

Este é um grande contraste entre o primeiro e o segundo melhor jogador de uma equipe contra sete jogadores, como você encontrará em toda a NFL. Tudo isso é mais um motivo para Crosby ser o X Factor for Invaders desta semana.