Os protestos em Estocolmo, incluindo a queima do Alcorão, atraíram forte condenação da Turquia

ESTOCOLMO (Reuters) – Protestos em Estocolmo neste sábado contra a tentativa da Turquia e da Suécia de ingressar na Otan, incluindo a queima de uma cópia do Alcorão Sagrado, aumentaram as tensões com a Turquia em um momento em que o país escandinavo precisa do apoio de Ancara para entrar. para a aliança militar.

“Condenamos veementemente o ataque desprezível ao nosso livro sagrado… Permitir este ato anti-islâmico que visa os muçulmanos e insulta nossos valores sagrados, sob o disfarce da liberdade de expressão, é totalmente inaceitável”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Turquia. Ele disse.

Sua declaração foi divulgada depois que um político anti-imigração de extrema direita queimou uma cópia do Alcorão perto da embaixada turca. O Ministério turco exortou a Suécia a tomar as medidas necessárias contra os perpetradores e pediu a todos os países que tomem medidas concretas contra a islamofobia.

Uma manifestação separada ocorreu na cidade em apoio aos curdos e contra a tentativa da Suécia de ingressar na OTAN. Um grupo de manifestantes pró-turcos também realizou uma manifestação do lado de fora da embaixada. Todos os três eventos tiveram autorização da polícia.

O ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billström, disse que as provocações anti-islâmicas eram terríveis.

“A Suécia tem ampla liberdade de expressão, mas isso não significa que o governo sueco, ou eu, endossemos as opiniões expressas”, disse Billstrom no Twitter.

O Alcorão foi queimado por Rasmus Paludan, líder do partido de extrema-direita dinamarquês Linha Dura. Paludan, que também possui cidadania sueca, organizou uma série de manifestações no passado onde Alcorões foram queimados.

Paludan não pôde ser imediatamente contatado por e-mail para comentar. A declaração que obteve da polícia afirmou que seu protesto era contra o Islã e o que ele chamou de tentativa do presidente turco Recep Tayyip Erdogan de influenciar a liberdade de expressão na Suécia.

Vários países árabes, incluindo Arábia Saudita, Jordânia e Kuwait, condenaram a queima do Alcorão. “A Arábia Saudita pede a difusão dos valores do diálogo, da tolerância e da coexistência e rejeita o ódio e o extremismo”, disse o Ministério das Relações Exteriores saudita em comunicado.

A Suécia e a Finlândia no ano passado se inscreveram para ingressar na OTAN após a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas todos os 30 estados membros devem concordar com suas ofertas. A Turquia disse que a Suécia, em particular, deveria primeiro assumir uma postura mais clara contra o que vê como terroristas, principalmente militantes curdos e o grupo que culpa pela tentativa de golpe de 2016.

Na manifestação para protestar contra a candidatura da Suécia à OTAN e mostrar apoio aos curdos, os oradores ficaram em frente a uma grande faixa vermelha com os dizeres “Somos todos o PKK”, referindo-se ao proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) na Turquia, Suécia e os Estados Unidos. Entre outros países, ele se dirigiu a várias centenas de pró-curdos e esquerdistas.

“Continuaremos a nos opor ao pedido da Suécia para a Otan”, disse à Reuters Thomas Peterson, porta-voz da coalizão contra a Otan e um dos organizadores da manifestação.

A polícia disse que a situação estava calma durante as três manifestações.

A visita do ministro da Defesa foi cancelada

Mais cedo neste sábado, a Turquia disse que, devido à falta de medidas para conter os protestos, cancelou uma visita planejada a Ancara pelo ministro da Defesa sueco.

O ministro da Defesa sueco, Hulusi Akar, disse: “Neste estágio, a visita do ministro da Defesa sueco Pal Johnson à Turquia em 27 de janeiro tornou-se sem sentido. Portanto, cancelamos a visita.”

Johnson disse separadamente que se encontrou com Akar na sexta-feira durante uma reunião de aliados ocidentais na Alemanha e eles decidiram adiar a reunião agendada.

Akar disse que discutiu com Erdogan a falta de medidas para conter os protestos na Suécia contra a Turquia e transmitiu a resposta de Ancara a Johnson à margem de uma reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia.

“É inaceitável não dar um passo ou não responder a esses (protestos). As medidas necessárias deveriam ter sido tomadas”, disse Akar, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa turco.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia já havia convocado o embaixador sueco na sexta-feira sobre os protestos planejados.

A Finlândia e a Suécia assinaram um acordo trilateral com a Turquia em 2022 com o objetivo de superar as objeções de Ancara à sua adesão à OTAN. A Suécia diz ter cumprido sua parte do mandado, mas a Turquia exige mais, incluindo a extradição de 130 pessoas que considera terroristas.

