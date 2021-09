Os protestos contra o bloqueio em Melbourne diminuíram conforme o número de casos diários sobe para o nível de pandemia

Um passageiro solitário está sentado em uma parada de bonde em uma rua quase vazia do centro da cidade no primeiro dia de bloqueio enquanto o estado de Victoria se esforça para conter a disseminação da doença coronavírus (COVID-19) em Melbourne, Austrália, em 16 de julho de 2021. REUTERS / SANDRA SANDERS

A alta diária anterior da epidemia de Victoria em agosto de 2020

As vacinações de dose dupla em NSW aumentam 1% por dia

O número total de infecções na Austrália ultrapassa 90.000

SYDNEY (Reuters) – As ruas de Melbourne estavam calmas na quinta-feira após três dias de protestos contra o bloqueio, enquanto centenas de policiais patrulhavam a cidade para evitar outra manifestação, enquanto os casos de Covid-19 atingiam um recorde diário em Victoria. .

Imagens na mídia social mostraram a polícia no centro de Melbourne verificando por que as pessoas estavam do lado de fora, depois que um protesto violento na quarta-feira na segunda maior cidade da Austrália resultou em mais de 200 prisões. Consulte Mais informação

A operadora KooHealth disse na quinta-feira que um centro de vacinação na prefeitura de Melbourne ficará fechado até segunda-feira, depois que vários de seus funcionários foram abusados ​​física e verbalmente a caminho do trabalho.

“Por que você ofende, me disseram, por que você cuspiu em pessoas que fazem esse tipo de trabalho?”, Disse o primeiro-ministro Daniel Andrews em entrevista coletiva em Melbourne, capital do estado. “Isso é feio, isso é gratuito.”

Centenas de manifestantes tomaram as ruas na cidade de 5 milhões de habitantes desde que, no início desta semana, as autoridades ordenaram o fechamento dos canteiros de obras por duas semanas e tornaram a vacinação obrigatória para os trabalhadores da construção para conter a propagação do vírus. Consulte Mais informação

A polícia e funcionários sindicais disseram que grupos extremistas e de extrema direita se juntaram às manifestações.

Na quinta-feira, Victoria relatou 766 novos casos adquiridos localmente, superando a alta diária da epidemia de 725 em 5 de agosto de 2020, e quatro novas mortes. O estado vizinho de New South Wales registrou 1.063 novas infecções, ante 1.035 no dia anterior, e seis novas mortes.

A Austrália está lutando contra uma terceira onda de infecções de um surto do tipo delta em suas duas maiores cidades, Sydney e Melbourne, e sua capital Canberra, forçando quase metade dos 25 milhões de habitantes do país a restrições estritas para ficar em casa.

As autoridades prometeram relaxar as regras de bloqueio assim que 70% dos adultos estiverem totalmente vacinados, o que é esperado no próximo mês. Cerca de 55,5% das pessoas com 16 anos ou mais recebem imunizações completas em NSW e cerca de 45% em Victoria.

O secretário estadual de saúde, Brad Hazzard, disse que as vacinações de dose dupla de NSW estão aumentando cerca de 1% ao dia, colocando-se no caminho certo para chegar a 70% por volta de 8 de outubro. O objetivo foi alcançado.

O total de infecções na Austrália ultrapassou 92.000, com cerca de 61.000 registrados desde meados de junho, quando o primeiro caso delta foi detectado em Sydney. O total de mortes é pouco menos de 1.200, mas ainda menor do que muitos outros países semelhantes.

Reportagem de Ringo Jose. Edição de Richard Boleyn

