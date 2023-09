Os proprietários estão lidando com o aumento das taxas de seguro à medida que inundações, incêndios florestais e tempestades se tornam mais comuns

Um número crescente de cidadãos americanos está a ter dificuldade em pagar seguros para as suas casas, um problema que deverá agravar-se porque as companhias de seguros e os legisladores terão subestimado o impacto das alterações climáticas, afirma um novo relatório da First Street Foundation.

Segundo o relatório, 39 milhões de propriedades correm alto risco de inundações, incêndios florestais e furacões, o que ainda não se reflete nos prémios de seguro que pagam.

Das pessoas em risco, 12 milhões de propriedades correm um risco significativo de inundação fora das áreas públicas em frente às zonas de inundação da Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA).

Enquanto isso, 23,9 milhões de propriedades estão em áreas com alta probabilidade de danificar rajadas de vento de 3 segundos, e 4,4 milhões de propriedades estão concentradas em códigos postais onde o risco de incêndios florestais é considerado tão alto que se espera que existam pelo menos 10 edifícios em média. . Para queimar todos os anos

First Street também destacou como todas essas propriedades, mais 6,76 milhões de propriedades, são tão arriscadas que nenhuma seguradora as cobrirá.

Além disso, compreender os riscos físicos a que as propriedades estão expostas tornou-se cada vez mais importante à medida que os proprietários continuam a enfrentar custos de seguro crescentes e as seguradoras enfrentam custos crescentes associados à exposição ao clima e às tendências económicas mais amplas.

O impacto das alterações climáticas no sector dos seguros é claramente visível nos custos médios dos incêndios florestais ao longo de 5 anos, que aumentaram de aproximadamente mil milhões de dólares por ano até aproximadamente 2016 para mais de 17 mil milhões de dólares em 2021.

Estes aumentos são diretamente atribuíveis ao facto de o crescimento das estruturas destruídas pelos incêndios florestais (+215%) ultrapassar consistentemente a área adicional queimada (+48%) durante o mesmo período.

Como resultado, isto significa que os incêndios florestais não só ocorrem com mais frequência, custam mais e aumentam de tamanho, mas também ocorrem de forma desproporcional em áreas onde as pessoas e os edifícios estão directamente em risco.

É muito claro que uma cobertura de seguro adequada é uma função fundamental na protecção destas comunidades, mas os riscos crescentes rapidamente estão a empurrar as companhias de seguros para fora destes mercados.

Dr. Jeremy Porter, Chefe de Pesquisa de Impacto Climático da First Street Foundation, comentou: “Este trabalho destaca como uma mudança climática terá um impacto direto na economia em geral através de mudanças no mercado de seguros e declínios nos valores das casas.

O custo da exposição às alterações climáticas não se limita apenas aos danos causados ​​pelas inundações, ventos e incêndios florestais; Está também a penetrar em muitas outras partes da economia relacionadas, e estamos a vê-lo agora no sector dos seguros e no mercado imobiliário.

No futuro, o relatório também destaca a crescente dependência dos proprietários de residências em “seguradoras de último recurso” em vários estados de alto risco.

Um excelente exemplo disso é a Flórida, onde uma dessas agências – a Citizens Insurance Agency – se tornou a maior seguradora do estado. De 2016 até hoje, as políticas cidadãs em vigor no estado cresceram de menos de 500.000 para cerca de 1,3 milhões hoje (+168%) e os prêmios médios em todo o estado aumentaram de cerca de US$ 2.000 para US$ 3.300 por ano (+65%).

No entanto, na Louisiana, 2023 começou com um aumento médio de 63% em todos os prémios através do Seguro de Cidadão naquele estado, com alguns dos maiores aumentos a ocorrer na área densamente povoada de Nova Orleães.

Enquanto isso, na Califórnia, onde a exposição de propriedades a incêndios florestais se tornou mais comum, as não renovações de apólices iniciadas pelas seguradoras em áreas de maior risco aumentaram quase 800%.

Matthew Eby, fundador e CEO da First Street Foundation, acrescentou: “A dependência excessiva dos proprietários das seguradoras estatais como último recurso é um grande sinal de que as práticas padrão no mercado de seguros não conseguem acompanhar a nossa atual realidade climática. Estamos a avançar rapidamente para um ponto em que o seguro de custos tornará as casas mais vulneráveis ​​efectivamente inseguráveis.