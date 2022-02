Os primeiros estádios habilitados para 5G de Portugal atualizam a cobertura com a TVU

Lisboa, Portugal—Na Ibertelco, onde fornecemos equipamentos, soluções e serviços chave-na-mão ao mercado mediático português, acreditamos firmemente nas capacidades do 5G e nas suas melhorias, nomeadamente no que diz respeito à cobertura desportiva ao vivo.

Com o 5G, a capacidade da rede pode lidar com um volume muito maior de dados dentro do estádio, o que proporciona uma experiência superior aos torcedores nas arquibancadas e aos que assistem de casa. Quem está nas arquibancadas pode escolher o ângulo para ver o jogo ou acionar uma das câmeras da transmissão, entre outras atividades mais imersivas.

Um projeto esportivo 5G de alto perfil ocorreu na primavera de 2021, quando nosso cliente, o provedor de telecomunicações português NOS, foi solicitado a fornecer os primeiros estádios habilitados para 5G de Portugal – Estádio da Luz e Estádio José Alvalade – com soluções de entrega de vídeo sobre IP.

A NOS equipou ambos os estádios com infraestrutura completa de comunicações 5G e as tecnologias da TVU Networks foram usadas para fornecer ângulos de câmara adicionais, entrevistas holográficas ao vivo e cobertura desportiva gerada por smartphone nestes estádios habilitados para 5G.

Suporte técnico 5G

Com a TVU Networks, encontramos um parceiro que pode fornecer o nível de confiabilidade de transmissão sobre IP e suporte técnico necessário para inovação de banda larga em larga escala. Para o recente aplicativo de estádio 5G, selecionamos quatro transmissores móveis TVU One 5G e três telefones celulares 5G com o aplicativo TVU Anywhere para fornecer vídeo ao vivo, de alta definição e baixa latência do campo para quatro transceptores TVU de canal duplo em um OB van no local. De lá, os sinais foram transmitidos e transmitidos para telespectadores em todo o mundo.

Além da cobertura típica de 18 câmeras, a emissora portuguesa Benfica TV (BTV) adicionou sete feeds 5G à sua transmissão de 6 de maio do Estádio da Luz (SL Benfica x FC Porto). As câmeras 5G foram colocadas em áreas não acessíveis com câmeras tripuladas e com fio, como próximo ao gol; uma passarela no topo do estádio; o túnel dos vestiários para o campo e ao lado dos bancos dos jogadores.

Durante o jogo em que o Sporting CP conquistou o título de campeão da Liga NOS, a 11 de maio, no Estádio José Alvalade, a emissora portuguesa TVI empregou uma aplicação própria e única do NOS 5G com um repórter em roaming pós-jogo e uma entrevista holográfica ao jogador.

Imagens holográficas

O influenciador das redes sociais Guilherme Geirinhas cobriu a celebração do Sporting CP após a conquista do título da liga através da aplicação TVU Anywhere no telemóvel e um transmissor de vídeo sem fios TVU One. Sinais do telefone do repórter foram enviados para um transceptor TVU em uma van OB no local para transmissão ao vivo e streaming.

A imagem holográfica do capitão do Sporting CP, Sebastian Coates, foi enviada através de um dispositivo TVU One 5G para um transcetor TVU no estúdio TVI após a vitória da sua equipa. Do estúdio, um apresentador da TVI conduziu uma entrevista ao vivo com a versão holográfica de Coates.

As conexões celulares agregadas fortalecidas, latência de menos de um segundo e maior qualidade de sinal da tecnologia da TVU Networks significa que nossos clientes podem atingir todo o potencial da cobertura de vídeo ao vivo em uma infraestrutura 5G.

Ricardo Silva está sediado em Lisboa e atua como gerente de pré-vendas/vendas e gerente de projetos da Ibertelco. Fundada em 1997, a Ibertelco é o principal fornecedor de soluções AV/media para o mercado português de media e entretenimento e um parceiro TVU na região. Mais informações sobre a empresa podem ser encontradas em www.ibertelco.com/. Ricardo Silva pode ser contatado em ricardo.n.silva@ibertelco.pt.

