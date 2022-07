Os preços do gás, um importante fator de inflação, estão caindo acentuadamente

HOUSTON – Os preços da gasolina inverteram o curso nas últimas semanas, dando aos consumidores uma pausa bem-vinda.

A gasolina foi uma das principais causas do aumento de 9,1% dos preços ao consumidor nos EUA em junho em relação ao ano anterior, o maior aumento anual em quatro décadas. Mas os preços do gás caíram 28 dias seguidos, o declínio mais longo desde o colapso da demanda de energia no início de 2020, quando a pandemia do COVID-19 prejudicou a economia. Analistas de energia dizem que os consumidores americanos estão gastando US$ 140 milhões a menos em gasolina do que há um mês.

Essa tendência pode ser facilmente revertida, especialmente se um furacão atingir uma refinaria na Costa do Golfo, onde as reservas globais de petróleo permanecem um tanto escassas. Mas, por enquanto, os estoques do país estão crescendo lentamente, em parte porque o governo continua liberando petróleo de suas reservas estratégicas de petróleo e o consumo está caindo.