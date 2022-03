Os preços do gás dispararam durante a noite – maior salto desde o furacão Katrina

O preço médio nacional de um galão de gás regular foi de US$ 3,84 por galão na sexta-feira, de acordo com a AAA. Este é o preço mais alto desde setembro de 2012 e 11 centavos mais alto a partir de quinta-feira.

Os preços do gás subiram 18 centavos desde quarta-feira e 29 centavos desde então A invasão russa da Ucrânia Oito dias atrás. Cada um desses aumentos representou o maior aumento de preços desde então furacão Katrina Ele atingiu a costa do Golfo dos EUA em 2005, dizimando a indústria de petróleo e gás do país, de acordo com o Serviço de Informações sobre Preços do Petróleo, que coleta dados de 140.000 postos de gasolina em todo o país para médias de preços AAA.

“Isso não é tudo. Já levantamos mais 14 centavos nos preços do gás no atacado esta manhã”, disse Tom Kluza, chefe global de análise de energia da Opis. Ele disse que os aumentos nos preços do gás no atacado provavelmente serão transmitidos aos consumidores em um curto espaço de tempo.

“Está completamente fora de controle”, disse ele.

O preço médio de um ano atrás era de US$ 2,75 o galão, já que os preços ainda estavam se recuperando da queda no início da pandemia. Pedidos de permanência em casa e fechamento de negócios reduziram a demanda por gasolina.

A família média consome cerca de 90 galões por mês, disse Kloza, então um aumento de US$ 1,09 nos preços da gasolina custaria a uma família cerca de US$ 98 por mês, ou pouco menos de US$ 1.200 ao longo de um ano.

Kloza disse que pode ver o preço médio subir para um novo recorde de US$ 4,25 a US$ 4,50 por galão. Ele disse que o rápido aumento dos preços do gás causa uma impressão particularmente forte no público, em comparação com o aumento lento, mas constante dos preços.

“Quando você obtém incrementos tão rápido, e isso é emocionante, você realmente queima o público”, disse ele.

A média estadual da Califórnia saltou 13 centavos da noite para o dia para US$ 5,07 o galão, tornando-se o primeiro estado a ter um preço médio acima de US$ 5 o galão.

Existem agora nove estados – Califórnia, Havaí, Nevada, Oregon, Washington, Alasca, Illinois, Nova York e Pensilvânia – onde o preço médio já está bem acima de US$ 4 o galão, com Nova York e Pensilvânia acima da marca de US$ 4 com a leitura mais recente. .

Dois outros estados – Arizona e Connecticut, bem como Washington, D.C. – estão a apenas alguns centavos dessa média de US$ 4.

O preço médio de um galão de diesel é agora $ 4,26 por galão. acertar 4 dólares no último fim de semana . Embora relativamente poucos carros de passeio americanos usem diesel, quase todos os caminhões grandes dependem dele. A maioria das empresas de transporte rodoviário tem um cronograma de sobretaxas de combustível com base nos preços médios, o que significa que o custo de movimentação de quase todas as mercadorias está aumentando para as empresas, um aumento no custo que provavelmente também será repassado aos consumidores na forma de preços mais altos.