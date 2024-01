Os preços do Bitcoin flutuam à medida que a excitação do ETF aumenta após o hack da SEC

As criptomoedas tiveram negociações voláteis na quarta-feira, enquanto os comerciantes aguardavam uma decisão da Comissão de Valores Mobiliários sobre a aprovação de fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista. Os ativos digitais foram impulsionados durante meses graças às esperanças de aprovação do ETF, com a expectativa atingindo o auge depois que a conta de mídia social da agência foi hackeada na terça-feira e postou falsamente que os fundos haviam sido aprovados.

preço



Bitcoin

Caiu 2% nas últimas 24 horas, para US$ 45.600, valor abaixo de onde estava sendo negociado – cerca de US$ 46.900 – antes da conta da SEC para criptomoedas em circulação. Os preços do Bitcoin subiram brevemente acima de US$ 48.000, seus níveis mais altos desde o início de 2022, antes de cair depois que o presidente da SEC, Gary Gensler, postou nas redes sociais que a agência não havia aprovado a listagem ou negociação de fundos. O regulador disse em comunicado que determinou que houve acesso não autorizado de curto prazo à sua conta oficial X por parte de uma parte desconhecida e que trabalharia com as autoridades policiais e parceiros governamentais para investigar.

Mecanismos adequados de supervisão de mercado para proteção contra fraude e manipulação de mercado no espaço de criptomoedas têm sido uma grande preocupação para a SEC, que adiou repetidamente decisões sobre a aprovação de ETFs de bitcoin à vista no ano passado. A agência agora enfrenta um prazo de quarta-feira para uma série de fundos propostos, levando a expectativa em todo o mundo criptográfico a um ponto de ebulição esta semana. As negociações frenéticas após a circular enganosa da SEC são uma prova de espuma.

“O efeito bomba e despejo dos golpes de criptografia entrou em foco, após a extrema volatilidade do bitcoin. Os fãs têm exigido aprovação regulatória para fundos negociados em bolsa de bitcoin à vista, e está claro que os golpistas “Eles usaram esse desejo de legitimidade para enganar o sistema novamente.” “No entanto, o Bitcoin permanece em seus níveis mais altos em dois anos, com aprovação formal ainda esperada para a primeira onda de ETFs.”

Na verdade, apesar do falso início de terça-feira, os analistas esperam amplamente que a aprovação imediata de um ETF Bitcoin nos EUA seja uma questão de quando, e não de se. Embora alguns participantes do mercado estejam se preparando para uma postura de “compre o boato, venda as notícias”, ainda há evidências de que a aprovação desses fundos apoiará os preços das criptomoedas no longo prazo.

Anúncio – Role para continuar

Um ETF Bitcoin à vista poderia desencadear uma nova onda de interesse em ativos digitais, especialmente entre investidores institucionais, alguns dos quais evitaram criptomoedas em meio a anos de escrutínio regulatório, mas poderiam acumular-se com a bênção da SEC. Esses fundos, que deteriam eles próprios tokens de bitcoin – e não apenas os contratos futuros que rastreiam o ativo – poderiam ajudar os preços a subir ainda mais se uma onda de investidores começar a acumular ETFs que, por sua vez, compram bitcoin mecanicamente.

Após uma explosão em 2023 que viu os preços do Bitcoin mais que duplicarem, o principal ativo digital subiu quase 10% desde o início de 2024. Os ganhos foram alimentados por uma oferta limitada de tokens, com investidores de longo prazo detendo a maior parte dos bitcoins em circulação. O que provou sua relutância em vender. A liquidez historicamente baixa exacerbou as negociações voláteis entre criptomoedas, o que poderia preparar o Bitcoin para grandes movimentos de qualquer maneira, caso recebesse a aprovação do ETF. Enquanto isso, espere mais volatilidade.

Escreva para Jack Denton em jack.denton@barrons.com