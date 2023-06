Os preços da loja de Diablo IV para armaduras, montarias e muito mais são malucos

Diablo IVAs microtransações não afetarão a jogabilidade, mas custarão muito. Nossa primeira olhada na loja de cosméticos do rastreador de masmorras mostra montagens especiais por apenas US $ 15, enquanto escudos para classes como necromantes custam US $ 25.

8 minutos do criador de Diablo IV

Alguns desses preços Foi vazado anteriormente no Reddite agora isso Diablo IV Ele vive No período de acesso antecipado para esses Com a versão de luxoPodemos verificar que os preços atuais dos itens na loja de microtransações variam de surpreendentes a ridiculamente altos. Na extremidade inferior estão coisas como Death’s Burden Mount Armor, que custa 800 platina, a moeda premium do jogo. Os conjuntos de armadura mais baratos custam cerca de 1200 platina, enquanto no topo existem coisas como o conjunto Wraith Lord, que requer 2800 platina.

Muito parecido com os jogos do serviço ao vivo, a conversão de dólares do mundo real para platina não é exatamente de um para um. Portanto, um conjunto de 800 armaduras de platina exige que você compre 1.000 platina por $ 10. Talvez você sinta que isso pode incomodar alguns jogadores, $ 25 lhe darão 300 platina extra “grátis”, que lhe dará exatamente 2800, ou a quantia necessária para uma coleção de Wraith Lord.

captura de tela : Nevasca / Kotaku

Combinados, a armadura e os conjuntos de armadura mais caros custam mais de 50% do preço do jogo, que é de US $ 70. Para adquirir tudo o que está atualmente incluído na loja no lançamento, você precisará de pouco mais de 40.000 platina, ou cerca de US$ 350. Quando os jogos costumam cobrar um braço e uma perna por um punhado de cosméticos brilhantes, é por causa disso jogo grátis como Monitoramento 2. Diablo IV Ele não tem essa desculpa.

Mesmo no atirador de heróis da Blizzard, os novos pacotes de fantasias custam cerca de US $ 20 cada. em fortnite Você pode se safar gastando apenas $ 10-15 para cada traje adicional, o que por si só parecia alto quando o battle royale explodiu pela primeira vez. destino 2talvez a comparação mais próxima Ele cobra o preço total por novas expansões, no máximo cerca de $ 20-25. isso não é feito Diablo IV É um extrator enorme, mas definitivamente está ultrapassando os limites da inflação no mercado de cosméticos.

Foi uma microtransação Uma vez que um recurso muito controverso. Agora é tão comum em jogos multiplayer online quanto uma criança jogar algo inapropriado no chat ao vivo. No entanto, pode ser divertido ver grandes coisas no jogo bloqueadas por trás das estruturas de preços que parecem estar mirando. baleias podres.

Os jogos são caros e as demandas orçamentárias estão ficando ridículas. Pode ser mais fácil entender certos modelos de monetização de jogos se parecer que todo esse dinheiro está indo diretamente para os bolsos dos desenvolvedores que os criaram. Com empresas como Activision Blizzard e Electronic Arts Promovendo receita recorde de microtransações e pagamento Grandes bônus de ações aos seus executivos enquanto também Demissões ou Sua negação é levantadaÉ difícil sentir que este é o caso.