Os pesquisadores dizem que a água descoberta sob a superfície de Marte

‘Grandes quantidades de água’ foram encontradas sob a superfície de Marte.

a Agência Espacial Europeia (ESA) E russo agência espacial O ExoMars Trace Gas Orbiter da Roscosmos detectou água no sistema Valles Mainres Valley.

em um comunicadoÁgua foi detectada usando o Precision Neutron Detector Orbital Gas (TGO) Tracker (FREND), que tem a capacidade de detectar hidrogênio no metro superior do solo do planeta, disse a Agência Espacial Europeia.

“FREND detectou uma área com uma quantidade invulgarmente alta de hidrogênio no enorme sistema Valles Marineris Valley: assumindo que o hidrogênio que vemos está ligado a moléculas de água, parece que 40% do material próximo à superfície nesta área é água, “, disse Igor Mitrofanov, do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Academia Russa de Ciências, em um comunicado.

Mitrofanov, principal investigador do FREND Neutron Telescope, que também é o principal autor da pesquisa, Publicado online em 19 de novembro em Ícaro.

Ele e seus colegas analisaram as observações do FREND de maio de 2018 a fevereiro deste ano, que determinou o conteúdo de hidrogênio do solo detectando nêutrons em vez de luz. O processo traz maior resolução espacial do que as medições anteriores.

A área tem aproximadamente o tamanho da Holanda, de acordo com a Agência Espacial Europeia, e se sobrepõe aos vales profundos de um local chamado Candor Chaus.

Valles Marineris, localizado ao sul do equador marciano, é o maior vale conhecido do sistema solar. NASA diz Estenderia a distância de Nova York à Califórnia – cerca de 2.000 milhas de comprimento – e cerca de 20% da distância total ao redor do Planeta Vermelho.

O co-autor Alexei Malakhov, também do Instituto de Pesquisa Espacial da Academia Russa de Ciências, explicou que eles acreditam que a água “muito provavelmente existe na forma de gelo, e não a água quimicamente ligada a outros minerais do solo”.

“Esta descoberta é um grande primeiro passo, mas precisamos de mais observações para saber com certeza com que água estamos lidando”, disse o co-autor do estudo, Håkan Svedhem, da ESTEC da ESA na Holanda e um ex-cientista do projeto da ESA para o ExoMars Trace Gas Orbiter, disse.

Embora já se saiba que há água em Marte, a Agência Espacial Europeia indicou que a maior parte dela é encontrada nas regiões polares frias do planeta como gelo.

“Saber mais sobre como e onde existe água em Marte hoje é essencial para entender o que aconteceu com a outrora abundante água marciana e nos ajuda a pesquisar ambientes habitáveis, possíveis sinais de vida passada e matéria orgânica dos primeiros dias de Marte”, disse ele Colin Wilson, cientista do projeto ExoMars Trace Gas Orbiter da ESA.