Os pesquisadores descobriram “grandes quantidades de água” no maior vale do sistema solar

Um orbitador orbitando Marte avistou “grandes quantidades de água” na formação do cânion, freqüentemente chamada de Grand Canyon do Planeta Vermelho.

Nave espacial ExosMars rastreando gases orbitais, Operado pela Agência Espacial Européia e Roscosmos da Rússia, quantidades extraordinariamente grandes de hidrogênio foram descobertas abaixo da superfície do Sistema Valles Marineris Valley.

A sonda é equipada com Detector de Nêutrons Epiteliais de Precisão (FREND), que é capaz de detectar hidrogênio no metro mais alto do solo do planeta.

“Usando o TGO, podemos olhar um metro abaixo dessa camada de sujeira e ver o que realmente está acontecendo abaixo da superfície de Marte – e o mais importante, identificar ‘oásis’ ricos em água que não puderam ser detectados com instrumentos anteriores”, Igor Mitrofanov, investigador principal do FREND Telescope disse. na situação atual.

“FREND detectou uma área com uma quantidade invulgarmente alta de hidrogênio no enorme sistema Valles Marineris Valley: assumindo que o hidrogênio que vemos está ligado a moléculas de água, parece que 40 por cento do material próximo à superfície nesta região é água, “Mitrofanov disse.

Acredita-se que a área rica em água tenha aproximadamente o tamanho da Holanda.

A água pode ser quimicamente ligada a outros minerais do solo, mas os pesquisadores acreditam que a água provavelmente está presente na forma de gelo.

Já se sabe que há água em Marte, mas ela está localizada principalmente na região polar do planeta, como água gelada. Valles Marineris fica ao sul do equador do planeta, onde o gelo de água geralmente evapora devido às condições de alta temperatura e pressão. Os pesquisadores disseram que uma mistura especial de condições deve estar presente no vale para conservar a água, ou para ser reabastecida de alguma forma.

De acordo com a NASA, o Vale dos Valles Marineris é o maior vale conhecido do sistema solar. O sistema de canyon é cerca de 10 vezes mais longo e cinco vezes mais profundo do que o Grand Canyon.

