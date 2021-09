Os passageiros clandestinos que construíram a primeira estação espacial fedorenta

NSOs humanos são bolsas de ossos e órgãos frágeis que devem ser mantidos nas condições certas para prosperar. Mas empurramos os limites dessas condições o tempo todo, ousando ver até onde podemos ir: o mais quente, o mais frio, o mais baixo, o mais alto que podemos tolerar, usando nossa engenhosidade para projetar maneiras de sobreviver.

Os fungos não precisam ser muito espertos. Alguns fungos podem sobreviver em temperaturas extremas e sem oxigênio.

Eles podem dormir e esperar pelas condições certas para acordar, se aquecer e se espalhar. Pode crescer no solo, na madeira, no plástico, na poluição. Por que eles não podem sobreviver no espaço?

Já sabemos que podem – pelo menos dentro dos limites de estações espaciais feitas pelo homem, onde muitas espécies de fungos foram cultivadas com sucesso, às vezes com capacidade de observação como parte de experimentos para verificar a viabilidade de diferentes tipos de vida nessas condições , e às vezes. . . Não.

eu, a primeira estação espacial modular, foi construída na órbita baixa da Terra em 1986 – que façanha científica e de engenharia – e serviu como um laboratório de pesquisa até sua dissolução da órbita em 2001. Em minha mente, quando penso nisso, imagino eu Como um ambiente ideal, limpo, inovador e vivencial. Mas isso não era assim; quem visitou eu Comente sobre o seu primeiro odor. O químico britânico Steve Pierce o descreveu como uma mistura de suor, removedor de esmalte, odor corporal e vodca, entre outras coisas. Mais tarde, ele tentou recriar o perfume como parte do experimento da NASA. Este cheiro único pode ser parcialmente devido a passageiros clandestinos no avião eu Isso foi um choque para os astronautas: bactérias e fungos, encontrados vivendo felizes atrás de rodapés, em roupas espaciais, em cabos e em torno de caixilhos de janelas. A descoberta levou a uma enxurrada de artigos de notícias na época. Se você já se perguntou se a criação do medo na mídia se espalhou para os fungos, dê uma olhada no artigo da BBC News na quinta-feira, 8 de março de 2001, intitulado “Mutant Fungi from Space”. Só falta um ou dois pontos de exclamação para transformá-lo em um filme de ficção científica dos anos 1950. Com eu Prestes a retornar à Terra, o artigo apresenta a ideia de que os fungos a bordo da nave sofrerão mutação a ponto de causar “danos massivos à humanidade”.

A Estação Espacial Internacional, que foi lançada pela primeira vez em 1998, enfrentou problemas semelhantes com fungos, e o estudo sugere que esses fungos com grandes quantidades de melanina prosperam em condições de estação espacial e são mais adequados para suportar níveis mais elevados de radiação. Gêneros de fungos encontrados vivos nas ruínas do reator de Chernobyl, como Cladosporium, também foi descoberto a bordo da Estação Espacial Internacional, junto com Penicillium E Fungo Aspergillus. A possibilidade de uma mutação causada pelo efeito da radiação ainda está sendo investigada, embora a real área de preocupação permaneça que os fungos podem sobreviver fora de veículos, expostos a espaços abertos, ao invés de dentro dos confins humanos de uma estação espacial. Um organismo crescendo em cima de painéis solares, por exemplo, ou entrando nas seções externas de um veículo multimilionário, para causar estragos em lugares que não podem ser alcançados sem grande dificuldade, pode colocar em risco o futuro das viagens espaciais.

Esta não é uma área de preocupação puramente teórica. Existem fungos que, surpreendentemente, vivem em espaço aberto. Um experimento russo de 2009 sobre a exposição espacial chamado Biorisk revelou ambos Aspergillus versicolor E Dilatação de penicílio Ela passou por mudanças durante a exposição de sete meses que a ajudaram a sobreviver, aumentando suas camadas de melanina para resistir à radiação.

Se uma estação espacial produz cogumelos felizes, e mesmo espaços abertos não são necessariamente um problema, então onde? A NASA está estudando a possibilidade de usar fungos micorrízicos para criar abrigos vivos em Marte, usando fungos ricos em melanina para absorver radiação e proteger humanos em ambientes fechados. Se os fungos micorrízicos podem criar estruturas fortes e flexíveis no solo, eles podem oferecer tais possibilidades em outro lugar e podem ser efetivamente construídos e cultivados no local, facilitando seu transporte. Ele também oferece uma sugestão de fácil descarte orgânico após o uso, o que coloca pouca pressão sobre o ambiente estranho.

Casa de fungos em Marte – uma conquista notável tanto para o homem quanto para os fungos, se o sucesso de uma espécie reside em sua capacidade de se adaptar às condições mais difíceis. Fizemos exatamente isso: partimos de nosso planeta, em nossos foguetes, com nossos planos. Ambos estamos destinados a nos espalhar. Nós iremos eventualmente e inevitavelmente nos decompor.

Adaptado de A vida secreta dos fungos: descobertas de um cientista oculto Por Alia Whiteley (Pegasus Books).