Os países na COP26 levam a sério a eliminação dos combustíveis fósseis

Pelo menos 20 países concordaram em encerrar o financiamento para projetos de combustíveis fósseis no exterior, disse um funcionário britânico à CNN, em um acordo que deve ser anunciado na quinta-feira.

Outra fonte próxima às negociações da cúpula do clima COP26 disse que os Estados Unidos são parte do acordo. Funcionários do Departamento de Estado dos EUA não responderam à CNN confirmando o envolvimento do país.

Vários países já haviam concordado em encerrar o financiamento internacional para o carvão, mas esse acordo seria o primeiro do tipo a incluir também projetos de petróleo e gás.

O acordo “representa uma mudança de paradigma que seria impensável apenas alguns anos atrás”, disse à CNN Iskandar Erzini Vernoet, especialista em finanças climáticas do think tank E3G. “Nós vimos isso ir de conceitos de fronteira de nicho para o mainstream.”

Em um anúncio separado, sete países e 21 outras partes, incluindo bancos e cidades, se comprometeram a acabar com o uso do carvão.

Ucrânia, Chile, Cingapura, Maurício, Azerbaijão, Eslovênia e Estônia aderiram à Powering Past Coal Alliance, que obriga os membros a pararem de construir novos projetos de carvão e eliminar o carvão até 2030 para os países desenvolvidos e 2040 para os países em desenvolvimento.

A aliança anunciou que a Ucrânia, o terceiro maior consumidor de carvão na Europa depois da Alemanha e da Polônia, disse que deixaria de usar a energia do carvão até 2035.

O Chile, que obtém cerca de 20% de sua energia do carvão, de acordo com a Agência Internacional de Energia, disse que trabalhará para avançar sua meta atual de eliminação gradual até 2040.

O governo do Reino Unido também disse que 18 países, incluindo a Polônia, fizeram novas promessas para a eliminação do carvão, anunciando que não construiriam ou investiriam em nova energia de carvão.

A eliminação gradual da eletricidade a carvão é uma das etapas mais importantes para enfrentar a crise climática. O presidente da COP26, Alok Sharma, disse que o acordo para eliminar o carvão é um dos objetivos mais importantes da cúpula.

Em outubro, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Relatório anual de lacunas de produção Ele descobriu que 15 grandes países geradores de combustível fóssil produziriam cerca de 110% mais carvão, óleo e gás em 2030 do que seria necessário para limitar o aquecimento a 1,5 ° C acima dos níveis pré-industriais – e 45% a mais do que seria compatível com 2 ° C.

uma estudo recente A publicação na Nature descobriu que a grande maioria das reservas restantes do planeta de petróleo, gás natural e carvão deve permanecer na Terra até 2050 para evitar as piores consequências das mudanças climáticas. De acordo com os autores, a maioria das regiões do mundo deve atingir o pico de produção de combustível fóssil agora ou na próxima década para reduzir o limiar crítico do clima.

E as últimas previsões da IEA deixaram claro que uma ação climática mais agressiva é necessária por parte dos líderes mundiais, mesmo com a mudança para a energia limpa destruindo a indústria do petróleo.

Em um raro movimento durante a Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro em Nova York, o presidente chinês Xi Jinping anunciou o país Não construirá nenhum novo projeto de energia movida a carvão no exterior . A promessa representa uma mudança de política em torno da ampla iniciativa de infraestrutura de Belt and Road, que já começou a reduzir suas iniciativas de carvão.

A China também aumentará sua assistência financeira para projetos de energia verde e de baixo carbono para outros países em desenvolvimento, acrescentou Xi.

O Production Gap Report descobriu que as maiores economias do mundo direcionaram mais de US $ 300 bilhões em dinheiro novo para atividades de combustíveis fósseis desde o início da pandemia Covid-19, mais do que investiram em alternativas de energia limpa.

“Os resultados da modelagem mostram que todos os três combustíveis – carvão, petróleo e gás – devem basicamente começar a declinar a partir de 2020, a fim de permanecer consistentes com o caminho que nos permitirá ser consistentes com a limitação do aquecimento de longo prazo a 1,5 ° C.”, Chumbo autor do relatório e um cientista do Instituto do Meio Ambiente de Estocolmo, disse anteriormente à CNN. “Continuar a atrasar o trabalho tornará o problema mais difícil.”

Correção: Esta história foi atualizada para indicar que algumas das partes que se juntarão à Powering Past Coal Alliance não são países.