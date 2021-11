De acordo com o Índice de Qualidade do Ar (AQI), a maioria dos locais em Delhi registrava um índice de qualidade do ar acima de 500 na manhã de sexta-feira, com o índice excedendo o máximo em 999 em alguns locais.

O índice de qualidade do ar mede a concentração de partículas de PM2,5 por metro cúbico de ar, que em grandes quantidades podem causar doenças cardiovasculares e respiratórias.

A Organização Mundial da Saúde considera inseguro qualquer coisa além da média anual de 5 microgramas – a leitura média em Delhi na sexta-feira foi de 706 microgramas, De acordo com a Reuters

O ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, proibiu os fogos de artifício no mês passado em uma tentativa de controlar os níveis de poluição na cidade, mas as comemorações dos fogos de artifício do Diwali na quinta-feira ocorreram normalmente e a poluição deve piorar.

Na embaixada dos Estados Unidos em Nova Delhi, o número de membros da Al-Qaeda no Iraque chegou a 197 na manhã de quarta-feira. Na sexta-feira, o AQI foi registrado em 492 e classificado como “grave”. Em um boletim noturno divulgado na sexta-feira, o Sistema de Qualidade do Ar, Previsão e Pesquisa do Tempo (SAFAR), administrado pelo governo indiano, disse que os níveis de poluição em Delhi eram “extremos” e piores do que os níveis registrados em 2020. “(Nas últimas 24 horas), o nível de PM2.5 foi maior em comparação com 2020, mas muito menor do que 2018”, disse Saffar em seu post. Saffar atribuiu diretamente a queda na qualidade do ar às festividades de quinta-feira à noite. “As emissões de fogos de artifício na noite de Diwali deterioraram a qualidade do ar de muito ruim a severa”, disse Saffar. READ Biden dá entrevista coletiva para concluir a cúpula do G-20 De acordo com a SAFAR, a queima de resíduos agrícolas também contribuiu significativamente para os níveis de PM 2,5, com pico de 36%. Delhi tem lutado contra a má qualidade do ar por anos, um problema agravado pela queima de sobras de palha por fazendeiros em áreas próximas durante a temporada de colheita e a celebração do Diwali com fogos de artifício. Um relatório publicado em setembro pelo grupo de pesquisa do Energy Policy Institute (EPIC) da Universidade de Chicago descobriu que a má qualidade do ar na Índia poderia reduzir a expectativa de vida de centenas de milhões de pessoas em até nove anos. Apesar da proibição de fogos de artifício em Delhi, o ministro do meio ambiente da cidade, Gopal Rai, disse à afiliada da CNN CNN-News18 na sexta-feira que o governante Partido Bharatiya Janata (BJP) da Índia encorajou as pessoas a soltar fogos de artifício. Saffar disse que a contaminação provavelmente irá embora no fim de semana, desde que não haja mais fogos de artifício, apesar do fato de que o feno deve continuar queimando.

Reportagem adicional da Reuters.

“Evangelista geral da cerveja. Desbravador do café ao longo da vida. Defensor certificado do twitter. Internetaholic. Praticante de viagens.”