Os mercados globais foram abalados por preocupações com a vacina Omicron

LONDRES – Os mercados globais foram abalados novamente por temores de que a nova alternativa, Omicron, para Covid-19 possa escapar das vacinas.

Embora as autoridades de saúde tenham dito que levará várias semanas para obter uma imagem completa de como as mutações do omicron 30+ afetam sua resposta às vacinas existentes, moderno CEO Stefan Bansel Ele disse ao Financial Times, Na segunda-feira, esperava-se que fosse menos eficaz contra a nova cepa. Como Bancel disse à CNBC na segunda-feira, Pode levar meses para desenvolver e enviar uma vacina que atinja especificamente a variante omicron.

Ações caíram na região Ásia-Pacífico Durante as negociações de terça-feira, liderado por uma queda de 2,4% para a Coreia do Sul Cosby e 1,9% para Hong Kong Índice Hang Seng. Japão Nikkei 225 queda de 1,6%.

europeu As ações caíram na abertura na terça-feira para quase apagar os ganhos de segunda-feira, depois que o mercado tentou iniciar uma recuperação após a liquidação global de sexta-feira. Frigideira-Stoxx 600 europeu O índice caiu 1,6% no meio da manhã.

Estado unido , Os futuros da Dow caíram mais de 550 pontos No início do comércio de pré-venda, já que as preocupações sobre a eficácia da vacina reverteram a tendência de aumento no sentimento depois que o presidente Joe Biden confirmou que a paralisação econômica e mais restrições de viagens Ela estava agora fora da mesa.