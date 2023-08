Os mercados da Argentina caíram após os resultados chocantes das eleições primárias

Nós lhe enviaremos um arquivo resumo diário do myFT Arredondar e-mail para o mais recente Argentina Notícias todas as manhãs.

Os mercados caíram na Argentina na segunda-feira após a surpreendente vitória de Javier Milli, um economista libertário radical e candidato de fora, nas primárias do país antes da eleição presidencial deste ano.

Títulos e ações oscilaram depois que Milei ganhou mais de 30 por cento dos votos em suas promessas de dolarizar a economia do país e cortar drasticamente os gastos.

O banco central respondeu rapidamente baixando a taxa de câmbio oficial em até 18%, para 350 pesos por dólar, para estabilizar os mercados. Ele também aumentou as taxas de juros em 21 pontos percentuais, para 118%, ao esgotar os recursos para defender sua moeda.

A incerteza causada pelo resultado do choque, que deixa a votação de outubro em aberto, aprofunda a ansiedade entre os investidores sobre a frágil economia argentina. A inflação está em mais de 115%, as reservas cambiais estão em níveis perigosamente baixos e o peso perdeu mais da metade de seu valor em relação ao dólar nos últimos 12 meses. Quatro em cada dez argentinos vivem na pobreza.

“O resultado inicial da eleição foi um terremoto político”, disse Paul Greer, diretor de dívida de mercados emergentes e carteira de câmbio da Fidelity International. “Recebemos uma grande injeção de incerteza e o mercado reajustou os preços para refletir isso.”

Os preços dos títulos denominados em dólares mais líquidos da Argentina caíram até 15 por cento quando o mercado abriu, e caíram cerca de 10 por cento, sendo negociados entre cerca de 28 e 34 centavos de dólar.

O índice de referência S&P Merval registrou perdas iniciais de 3 por cento, mas fechou em alta de 3,3 por cento. O ETF Global X MSCI Argentina, negociado em Nova York – uma forma de os investidores internacionais expressarem suas opiniões sobre o país – terminou em queda de 2,9 por cento, mas de uma queda de 7 por cento logo após a abertura.

Mellie, que ganhou destaque como personalidade da TV contra a classe política argentina, não tem experiência executiva e passou apenas dois anos como representante no Congresso.

disse Peter West, consultor econômico da EM – Finance.

A taxa de swap premium, uma taxa de câmbio flutuante para investidores internacionais que compram ações e títulos, dobrou em 40 pesos, para 637 pesos por dólar na segunda-feira.

O corte na taxa de câmbio impulsionará o dólar argentino e os títulos locais porque a “enorme lacuna” entre as taxas de câmbio oficiais e não oficiais causou uma “drenagem permanente” das reservas cambiais, disse Thierry Larousse, diretor de um fundo de títulos de mercados emergentes da Vontobel.

O conselho do Fundo Monetário Internacional deve se reunir em 23 de agosto para aprovar um desembolso de US$ 7,5 bilhões para a Argentina, que foi provisoriamente acertado no final de julho após meses de negociações sobre o fracasso do país em cumprir as metas cruciais do programa. A Argentina é o maior devedor do Fundo Monetário Internacional, tendo garantido um programa de empréstimo de US$ 44 bilhões no ano passado para refinanciar o empréstimo de 2018.

“Saudamos as recentes ações políticas das autoridades e seu compromisso de avançar para proteger a estabilidade, reconstruir as reservas e fortalecer o sistema financeiro”, afirmou o FMI em comunicado.

Fernando Marol, fundador da consultoria econômica FMyA, com sede em Buenos Aires, disse que a desvalorização do peso – há muito exigida pelo FMI – é uma tentativa do governo populista de tranquilizar o fundo em um momento de grande incerteza.

“O governo não pode arcar com essa troca”, disse ele. Mas ele acrescentou que a desvalorização da moeda teria um forte impacto sobre a inflação na véspera da eleição. “Vai chegar a dois dígitos com certeza, provavelmente em torno de 15 por cento. Isso vai prejudicar muito as carteiras dos eleitores.”

No entanto, investidores disseram que os resultados trazem sinais encorajadores para os mercados. Os dois principais partidos – com um total de 58 por cento dos votos – também apoiaram no domingo cortes de gastos fiscais e desvalorização adicional da moeda.

Os investidores disseram que a vitória da milícia destacou a possibilidade de uma divisão no parlamento após as eleições de outubro, com outro turno provavelmente em novembro.

“Acho que os mercados estão passando por uma atração de mão dupla: para cima pelo fato de que os blocos voltados para reformas juntos obtiveram dois quintos dos votos e para baixo pela incerteza criada pela plataforma política radical de Milli que pode torná-la impraticável”, disse West. adicionado.