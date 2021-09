Os melhores resorts e hotéis de golfe em Portugal

D.O tema do chapéu de Portugal: o impulso da escolha. Ninguém se incomoda com um currículo muito desafiador e vai para Portugal durante os intervalos de golfe, por isso é especial ter algo para todos os níveis do país. A outra vantagem é que, como a maioria dos campos de golfe são propriedade de hotéis, eles podem oferecer taxas de desconto mais altas se você ficar com eles, o que significa que as tarifas verdes aqui – € 40 (£ 34) a € 250 – são mais baratas do que em muitos outros países.

Claro, aquele céu azul sem nuvens e o sol quente tornam o golfe tão popular no outono, com o golfe do romancista americano Harry Leone Wilson “mais caminhando para um bom esporte. , E jogo suficiente para estragar uma boa caminhada “.

Então, por onde começar? Falar com um operador turístico de golfe é um bom primeiro passo. O Golf Escapes, por exemplo, pode aconselhá-lo sobre em que parte de Portugal ficar. Mas e se ao visitar o país quiser envolver-se não só no bom golfe, mas também num pouco de cultura ou desporto como o surf, outro desporto que é famoso em Portugal? Ou se a sua pausa para golfe é realmente sobre fitness, você gostaria de ficar em algum lugar com uma ótima academia e spa para realmente se beneficiar do exercício e melhorar outras partes do corpo que precisam de um melhor ajuste?