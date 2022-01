Os melhores jogadores portugueses da La Liga

Por muitos anos, a lista de talentos de classe mundial da La Liga não estaria completa sem os jogadores de futebol do país vizinho. Portugal há muito produz alguns dos melhores jogadores do futebol mundial – alguns que se estabeleceram como superestrelas na Espanha.

Esses sentimentos portugueses têm atraído a atenção de espectadores em todas as arenas da Península Ibérica, gravando seus nomes na história como o maior produto de exportação da Celiso para os escalões superiores da Espanha.

Simo Sabrosa – Barcelona, ​​Atlético de Madrid e Espanyol

Como uma das estrelas em ascensão de Portugal no final da década de 1990, Simo veio do Sporting Club de Portugal para Barcelona aos 20 anos e atraiu visitantes da Liga com seus movimentos ágeis, habilidades de tropeçar e qualidades técnicas.

Depois de regressar à sua terra natal e jogar grande parte da sua carreira no Benfica, Simo tornou-se um pioneiro do Atlético de Madrid em 2007. Colchões Obtenha dois títulos da Continental. O extremo esquerdo encerrou a temporada espanhola com o Espanyol em 2014. No total, ele marcou 41 gols em 301 jogos pelo Barcelona, ​​Atlético e Espanyol.

Diego Mendes – Atlético de Madrid

Como um dos jogadores mais condecorados do Atlético de Madrid no século 21, Diego foi um membro integrante dos planos de Diego Simeone para o sucesso doméstico e continental no início de 2010.

O meio-campista central, graças à sua excelente entrega de bola, visão e habilidade de enfrentamento, combinou defesa com ataque e jogou uma âncora com grande determinação. Ele jogou 228 vezes pelo Rojiblancos, vencendo os troféus da La Liga e da Liga Europa.

Deco – Barcelona

Versátil, tático e tecnicamente talentoso, Deco já foi descrito como o ‘Jogador dos Jogadores’. Quatro quatro dois. O meio-campista brasileiro Jose Mourinho venceu o time do Porto, ganhando vários títulos, incluindo o troféu da UEFA Champions League de 2003/04.

Seu status como um dos melhores jogadores de Portugal cresceu quando ele reacendeu sua chama em Barcelona ao lado de Ronaldinho – perdendo apenas para Andrei Shevchenko na classificação do Ballon d’Or de 2004, seis pontos atrás dele. Deco hipnotizou a defesa com sua excelente técnica e, embora tenha jogado apenas quatro temporadas na La Liga, seu impacto durou.

Duda – Cadiz, Lavande, Sevilha, Málaga

Para alguém que passou toda a sua carreira como jogador na La Liga – começando como um jovem confiante de 19 anos no Cádiz em 1999 e terminando sua carreira em 2017 com quase 400 internacionalizações pela primeira divisão espanhola e 55 gols – o status de Duda continua baixo na lista . Os melhores jogadores portugueses da Espanha.

Embora ele tenha ganhado quatro troféus de clubes importantes no total – um com o Málaga e três com o Sevilla – em sua extensa carreira de três décadas, sua dedicação ao campo tem sido incomparável, assim como sua habilidade de escolher passes precisos.

Paulo Futre – Atlético de Madrid

Antes de jogadores como Cristiano Ronaldo e Luis Fico deslumbrarem no Real Madrid e no Barcelona, ​​outro extremo português impressionou os adeptos espanhóis com a sua tripla habilidade e a audácia de enfrentar todos os espectadores.

Em 1987, aos 21 anos, Paulo Futre tornou-se um dos maiores clubes da Europa, desempenhando um papel importante na ajuda ao FC Porto na conquista da Taça dos Campeões Europeus. O Atlético de Madrid o contratou, que ainda goza de reputação no glamoroso Futre Club, graças ao seu ataque destemido e atuações sedutoras ao longo de cinco temporadas na capital espanhola, marcando 52 gols em 205 partidas pelo Golconeros.

Pepe – Real Madrid

Conhecido principalmente por sua visão deficiente e natureza teimosa, Pepe provou ser um dos melhores defensores da La Liga em seus primeiros anos no Real Madrid. Emigrou do Porto em 2007 e continuou a assediar os atacantes ao longo da sua estadia de dez anos na capital espanhola.

Seu impacto no Los Blancos foi surpreendente, pois ele se juntou a Sergio Ramos na defesa por quase uma década, tentando realmente eliminar os contra-ataques. Num artigo de despedida a uma rolha portuguesa, Defensor “Pepe é Pepe” Carlo Ancelotti disse que acreditava nele.

Luis Fico – Barcelona, ​​Real Madrid

O status de Figo em campo é algo para se ver. Como um dos principais jogadores de Portugal, ele encantou as defesas com seus toques majestosos, incrível criatividade e excelentes habilidades de manobra. Ele foi visto pela primeira vez por clubes italianos, mas acabou se mudando para o Barcelona em 1997 para continuar sua carreira.

Sua polêmica mudança de recorde mundial para o rival do El Cl sico, o Real Madrid, elevou a rivalidade eterna a novos patamares, ao ser ridicularizado, abusado e até mesmo levado a cabeça de porco ao retornar a Camp Nou. Apesar disso, teve grande sucesso com o Los Blancos, principalmente ao vencer a Liga dos Campeões de 2001/02.

Cristiano Ronaldo – Real Madrid

Nenhum jogador na história causou o impacto que Cristiano Ronaldo causou durante sua passagem pelo Real Madrid. Durante seus nove anos na capital espanhola, ele marcou 450 gols em 438 partidas, e Ronaldo revolucionou o placar com consistência e precisão ininterruptas.

Ronaldo, que começou como ponta-de-lança no Manchester United, cresceu e se tornou uma fera faminta por gols no Real Madrid – vestindo a camisa 9 nos primeiros anos até que Raul saiu. O famoso atirador é sem dúvida o melhor jogador português da história da Liga.

Hoje em dia, a La Liga Atlético conta com alguns dos melhores talentos portugueses como Jono Félix de Madrid e Gonzalo Guedes de Valência. Atualmente, há um total de 17 jogadores portugueses na primeira divisão de dez clubes espanhóis.