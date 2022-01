Os Knicks terão que esperar “um pouco” para Cam Reddish se machucar

Os Knicks estão ansiosos para ver o que Cam Reddish pode oferecer a eles com uma mudança de cenário depois Comércio de quinta-feira com falcões.

Mas eles terão que ser pacientes antes de jogá-lo no redil.

Reddish ficará de fora “por um tempo” devido à entorse no tornozelo que sofreu no domingo em seu último jogo pelos Hawks, embora o técnico dos Knicks, Tom Tebodeau, tenha dito que não sabe quanto tempo isso levaria.

Portanto, a escolha número 10 do Draft da NBA de 2019 não terá a chance de jogar com seu ex-time imediatamente quando enfrentar os Knicks no sábado em Atlanta, mas os Knicks estão intrigados com o que ele pode fazer quando estiver saudável.

“Isso nos dá a chance de olhar para Cam”, disse Tibodo. “Vamos ver quando ele chegar aqui, ver como ele se encaixa e depois partir daí… O tamanho, os esportes, a posição da asa, esse tipo de coisa. Às vezes uma mudança de cenário é boa para as pessoas. Então a gente vamos ver como se desenrola.”

Os Knicks terão que esperar para ver como Cam Reddish pode contribuir após sua negociação de quinta-feira com os Hawks. Charles Weselberg/New York Post

cortes Eu desisti de uma escolha protegida na primeira rodada (via Hornets) e Kevin Knox para touchdowns de Reddish, Solomon Hill (fora para esta temporada) e uma escolha de 2025 para a segunda rodada.

RJ Barrett disse que a administração dos Knicks o procurou antes da troca para fazer algumas perguntas sobre seu ex-companheiro de equipe Duke. Ele disse que está ansioso para se juntar ao Reddish novamente.

“É ótimo estar jogando com meu irmão, o duque novamente”, disse Barrett. “Vai ser muito divertido. Estou feliz, mal posso esperar para ele chegar aqui… quero dizer, ele tem 6-8 anos, muito habilidoso, [can] Ele acertou a bola, finalizou com as duas mãos e fez uma ótima defesa. Então você tem um jogador bom e talentoso.”