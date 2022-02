Os jogos do PlayStation Plus para março aparentemente foram revelados antecipadamente

Março 2022 grátis Play Station Além disso, os jogos foram retirados no início por um conhecido vazador.

Delabs O usuário Billbil-kun, que vaza meticulosamente as linhas do PS Plus todos os meses desde setembro de 2021, curiosamente esteve ausente no mês passado.

No entanto, eles estão de volta este mês com o que afirmam ser jogos do PlayStation Plus para março.

Isso inclui o modo Legends de Fantasma de Tsushimaatualmente disponível para os proprietários do jogo principal, ou comprado separadamente por US$ 19,99.

De acordo com Billbil-kun, os três jogos estarão disponíveis a partir de 1º de março:

O vazador havia sugerido anteriormente que Ark: Survival Evolved também seria um jogo PlayStation Plus para março, mas agora parece que não é o caso.

Jogos PlayStation Plus para fevereiro de 2022 Disponível para reclamar até 2 de março. Ou seja, Planet Coaster, Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep e UFC 4.

Detalhes no arquivo X-Box Serviço de Concorrente do Game Pass Diz-se que está sendo planejado pela PlayStation Apareceu em dezembro.

De acordo com os documentos que você viu BloombergO novo serviço de assinatura tem o codinome “Spartacus” e combinará os serviços PlayStation Plus e PlayStation Now existentes, enquanto elimina gradualmente a marca deste último.

Espera-se que o serviço seja lançado na primavera, quando estará disponível em ambos PS4 E a PS5 E ser estruturado em três níveis salariais, como é chamado.