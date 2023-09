Os jogadores estão lutando para iniciar a missão final do DLC Cyberpunk

Cyberpunk 2077 E para ela Liberdade ilusória Expansão Você tem problemas em desperdiçar seu tempo. O RPG de mundo aberto do CD Projekt Red tem um recurso onde você tem que esperar um tempo indefinido para que certas missões sejam ativadas, e esse recurso dura até… Liberdade ilusória. E ainda, ainda A atualização épica 2.0 renovou grande parte do jogoainda faz os jogadores esperarem sem fazer nada, rezando para que a próxima missão apareça.

Phantom Liberty desfaz uma coisa importante que o Cyberpunk acertou

Suponho que você poderia argumentar que esta é uma escolha criativa destinada a encorajá-lo a gastar tempo entregando-se a missões secundárias, em vez de apenas avançar na missão principal. Ótimo, mas você terá que esperar longos períodos de tempo antes de poder voltar às missões que realmente deseja jogar. O novo é praticamente excelente Liberdade ilusória expansão Tem um dos exemplos mais flagrantes disso até hoje, e muitos jogadores parecem sofrer com isso.

Missão final em um de Liberdade ilusóriaDois caminhos É chamada de “lua assassina”. Sem entrar em detalhes, algumas coisas caóticas acontecerão e você terá que esperar um telefonema de Songbird, o habilidoso netrunner que você conhece no início da expansão. Enquanto eu estava jogando Liberdade ilusória Para revisar, observei que essa espera em particular foi provavelmente a mais longa que experimentei em meus três anos jogando Cyberpunk 2077.

Matei o tempo usando o recurso de espera do jogo, cancelando missões secundárias e correndo sem rumo pelo mapa na esperança de finalmente alcançar meu objetivo. Eventualmente, consegui a missão de Brooke, mas demorou dias, talvez semanas, no jogo. Discuti esse momento com outros revisores que tiveram o mesmo problema, mas não conseguimos traçar nenhum limite real sobre o que levou o Songbird a fazer a ligação. Parecia arbitrário.

Agora, a expansão foi lançada e eu estava assistindo o produtor e escritor de vídeo Sam Greer transmitir a expansão O canal dela no Twitch. Demorou cerca de 40 minutos para ativar a tarefa. Isso levou eu e outros espectadores a tentar encontrar respostas sobre o que estava causando o travamento, e acontece que muitas pessoas estão enfrentando esse problema. lá um monte para Tópicos do Reddit Sobre “The Killing Moon” e a espera agonizante para voltar à ação.

Alguns Redditors sugeriram que você precisa completar a missão “Run This Town”, que você recebe por meio de um telefonema do Sr. Hands, antes do progresso dos eventos, mas Greer finalmente conseguiu continuar “The Killing Moon” sem completar a outra missão. pesquisar.

Kotaku A CD Projekt Red entrou em contato sobre esse problema e atualizará a história se recebermos resposta. Mas se você estiver tendo esse problema, saiba que não está sozinho e que a tarefa provavelmente não está interrompida. Há informações conflitantes sobre como fazê-lo funcionar novamente.

