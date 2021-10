Os jogadores de Pokémon estão preocupados em experimentar o remake do DS. Recurso de compartilhamento

foto : Nintendo

Nem todo jogador de Pokémon está feliz com os detalhes da nova jogabilidade que foi lançada para eles diamante brilhante E pérola brilhante, O The Switch Refaz o Nintendo DS Pokémon Diamond E Pérola. Na verdade, uma grande parte da base de jogadores está atualmente perturbada devido ao Exp. O compartilhamento (um recurso no qual os pontos de experiência são distribuídos entre todos os membros de um grupo Pokémon) estará sempre ativado.

A última rodada de previews NS Pokémon Os jogos da edição da região de Sinnoh revelaram que Exp é permanente. O engajamento retornará e não pode ser trocado, o que gerou muitas reações contraditórias da base de jogadores. Alguns gostaram da inclusão de uma mecânica que tornaria mais fácil criar Pokémon. Outros jogadores pensaram que espalhar XP por todo o deck era um retrocesso para os replays.

Você pode estar se perguntando por que isso causou tanto barulho, já que a expiração permanente. Compartilhar também foi uma vantagem em Espada Pokémon E escudo. A diferença, no entanto, é que esses jogos eram novos títulos da série, embora Pokémon Brilliant Diamond E pérola brilhante É um remake da amada aventura do Nintendo DS. E se estiver sempre ligado, também terá implicações para a jogabilidade.

Na maioria dos jogos anteriores, a experiência de batalha era distribuída apenas entre os Pokémon que realmente participavam da batalha, dando aos jogadores mais controle sobre como seus Pokémon eram treinados. Mesmo quando o jogo acaba. Compartilhe, era um item que concederia pontos de experiência de não participantes apenas para Pokémon que estivessem com um. Portanto, alguns jogadores estão preocupados que os desenvolvedores estejam roubando coisas deles.

Outro contribuinte para a raiva é o debate em curso sobre os principais Pokémon Os jogos se tornaram “fáceis demais”. Muitos comentaristas sobre Serebii.net tweetou sobre as novidades Ele parecia apavorado que o remake de Sinnoh fosse sucumbir a mais spin-offs Pokémon jogadores (muitos dos quais seriam crianças no sentido literal da palavra). Como sempre, a comunidade nunca deixa de ter sentimentos cautelosos sobre se os jogadores que ainda não experimentaram os jogos antigos podem ser “reais” Pokémon fãs.

Outros jogadores foram mais pragmáticos em suas queixas. Alguns estavam preocupados com a despesa perpétua. A participação se sobrepõe ao treinamento de ‘valores de esforço’. EV é pontos de estatísticas ocultos Quais Pokémon são distribuídos após cada batalha e variam para diferentes tipos de Pokémon. Por exemplo, derrotar Pikachu geralmente dá aos Pokémon pontos EV para velocidade, enquanto Snorlax dá pontos para saúde. exp. Participe de jogos anteriores que receberam pontos EV distribuídos por toda a equipe, e há um número máximo de pontos que cada Pokémon pode obter. Os jogadores concorrentes gerenciarão de perto os ganhos EV para evitar acabar com estatísticas inconvenientes, por isso alguns jogadores têm medo de ter uma experiência duradoura. Compartilhar tornará o treinamento competitivo de Pokémon mais irritante do que antes.

Algumas pessoas indicaram que um Pokémon pode simplesmente ser colocado em um baú, onde não ganhará nenhuma experiência ou pontos EV. Outros apontaram que a mudança mais perturbadora é a reutilização individual Máquinas técnicas (TMs)Itens que podem ensinar ataques especiais a um pokémon. Pessoalmente, acho que devemos parar de discutir sobre um recurso que não pode ser trocado linha principal completa Pokémon Jogo.

Pokémon Brilliant Diamond E pérola brilhante Ele será lançado em 19 de novembro para o Nintendo Switch.