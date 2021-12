Os ícones de ficção científica, fantasia e super-herói que perdemos

foto : Chris Jackson ( Getty Images )

Helen McCrory

Helen McCrory conseguiu Carreira brilhante no palco e na tela Antes de morrer aos 52 anos de câncer. Depois de sua estreia no cinema em Entrevista com um vampiroEla acabou interpretando um monte de vilões legais Doctor Who, horrível Penny, mais notavelmente a mãe de Draco, Narcsa Malfoy em Harry Potter série, um papel que ela assumiu depois de se tornar Belletrix Lestrange. McCrory recebeu várias indicações para prêmios por seu trabalho, mas Harry Potter a imortalizou.

Cliff Hall

O veterano maquiador de efeitos é mais conhecido por seu trabalho inesquecível em clássicos de culto como carniçaisE Reanimação, E provocador. Ele era um grande fã de Godzilla e também desempenhou o papel de Rei dos Monstros em A grande aventura de Pee-WeeEle usa um macacão feito por ele mesmo. Hall também trabalhou com atos musicais projetando adereços (notavelmente Kiss e Alice Cooper), e ganhou uma indicação ao Emmy por suas contribuições para a Nickelodeon. Yo Gabba Gabba!

Joey Hamill

A primeira mulher a escrever um mulher incrível O comediante Joey Hamill é contratado pelo criador do herói William Moulton Marston para ajudar a moldar o maior e mais famoso herói do mundo. Ela escreveu 70 comédias que enfatizam cada vez mais a Mulher Maravilha Seu papel como feminista não foi totalmente reconhecido até que ela ganhou o Prêmio Bill Finger de Excelência em Escrita de Quadrinhos no Eisner Awards da Comic-Con em 2018. Ela morreu em Omar 97

Giannito de Rossi

era como Efeitos especiais para o maquiador querido pelos fãs do terror por seu brilhante e inesquecível trabalho na casa de Lucio Fulci AlémE A casa ao lado do cemitério, especialmente o clássico piercing no globo ocular e briga de tubarão zumbis, também conhecido como zumbi 2. Outros créditos incluíram De Rossi tensão extrema, David Lynch DunaE mate o conquistadorE Rambo IIIE Conan, o Destruidor, E coração de Dragão, Por exemplo, mas não limitado.

Robert Fletcher

designer de moda para Jornada nas Estrelas filmes de filme para The Voyage Home, Fletcher é responsável por alguns dos traços mais duradouros da franquia, desde a estética de Khan Noonian Singh e seus companheiros geneticamente super-humanos no A ira de Khan, à icônica armadura de guerreiro dos Klingons, que continuará a aparecer em todos os tipos de próxima geraçãoE Nove espaço profundo, E Viajante.