Os gêmeos adquirem Michael A. Taylor da família real

Os gêmeos adicionaram alguma profundidade externa na noite de segunda-feira, anunciando a aquisição de Michael A. Taylor do rival Royals na divisão. Analgésicos da liga infantil Evan Sisk E Stephen Cruz Eles voltam para Kansas City. mão direita AJ Alexey Eu era destinado a atribuição para abrir uma vaga para Taylor na lista de 40 jogadores.

Taylor passou os últimos dois anos em Kansas City. Inicialmente assinado com uma garantia de $ 1,75 milhão de um ano ao longo da temporada 2020-21, Taylor Nahas impressionou o Royals com sua defesa estelar em campo. O quarterback leve provou ser um ajuste perfeito para o amplo campo externo e organização focada na defesa de Kaufman. Ele ganhou sua primeira luva de ouro na carreira em 2021 e recebeu uma extensão de $ 9 milhões cobrindo as campanhas de 2022-23 no final da temporada.

Durante a primeira temporada daquele novo contrato de dois anos, Taylor continuou seu excelente jogo defensivo. Ele marcou pouco mais de 1.000 corridas no campo central, com sua colocação de corridas defensivas salvas empatando-o com 19 corridas acima da média na posição mais exigente do campo externo. Foi o segundo ano consecutivo que o DRS o avaliou com +19 pontos, tornando-o de longe o jogador defensivo mais valioso do jogo por essa métrica. Desde o início de 2021, nenhum outro jogador posicional registrou mais de 21 DRS no total – com o segundo lugar Miles Straw Bem atrás da marca cumulativa de Taylor de +38.

O Statcast não estava tão entusiasmado na última temporada, embora também o tenha classificado como um quarterback acima da média. A métrica Outs Above Average colocou Taylor em +5 corridas no ano passado, depois de avaliá-lo 14 vezes acima da média na temporada anterior. Straw o venceu por pouco em dois anos por essa métrica, mas Taylor ainda detém o segundo lugar desde o início da temporada de 21.

Byron BuxtonEle, é claro, é um dos poucos outfielders no jogo que é tão bom ou melhor que Taylor defensivamente. Ele não teve a mesma oportunidade de saltar para a liderança do campeonato em métricas defensivas cumulativas, porque as lesões o mantiveram fora de campo. Buxton fez 955 corridas nos últimos dois anos, menos do que Taylor alcançou em cada temporada individual. Ele distendeu o quadril direito em cada uma das duas últimas temporadas e perdeu dois meses no segundo semestre de 2021 depois de quebrar a mão esquerda em um arremesso. Buxton também jogou com uma lesão no joelho direito na última temporada, que exigiu reparo cirúrgico no final da temporada, uma vez que os Twins estavam fora da disputa do playoff.

O jogador All-Star mostra o lado positivo do calibre de MVP quando saudável e ainda será claramente o quarterback titular do Minnesota. Ele só uma vez superou 100 jogos em uma temporada, então é compreensível que os gêmeos queiram consolidar sua profundidade atrás dele. Gilberto Celestino Ele foi a primeira escolha do reserva no ano passado, mas acertou apenas 0,38/0,313/0,302 com um par de home runs em 347 viagens para a base. Celestino é um bom zagueiro, mas não no nível de Taylor. Faltando um ano para a liga secundária, o jogador de 23 anos pode abrir a temporada no Triple-A St. Louis Cardinals. Paul agora que ele saltou no gráfico de profundidade.

Campista direito Max Kepler Atlético o suficiente para lidar com o campo central, se necessário, embora não haja garantia de que ele estará no elenco até o dia de abertura. Minnesota tem uma série de Os jogadores de rebatidas são canhotosO que aumenta a probabilidade de serem negociados desse grupo para enfrentar outras áreas, como primeira base ou base. Kepler, como o jogador mais velho do grupo com menos controle do clube, seria o candidato mais óbvio para tal mudança.

Os gêmeos trocaram por um defensor externo, apesar dessa aparente redundância, embora o rebatedor destro de Taylor ajudasse a equilibrar as coisas. Ele postou números ofensivos gerais abaixo da média ao longo de sua carreira, obtendo uma seqüência de 0,241/0,296/0,381 em partes de nove temporadas da grande liga. Além de mostrar sólidos 0,271/0,320/0,486 com os nacionais em 2017, ele tem sido um rebatedor subestimado todos os anos. Este foi o caso independentemente de a mão do atirador ter sido usada, embora se esperasse que fosse um pouco melhor ao manter a vantagem do pelotão. Taylor tem uma sequência de carreira de 0,257/0,310/0,412 contra canhotos, em comparação com uma marca de 0,235/0,290/0,369 contra destros.

As greves foram o principal problema do jogador de 31 anos. Ele acertou 29,4% de suas viagens de carreira, enquanto caminhava com uma média de 6,9%. Para seu crédito, Taylor deu um passo adiante nesse departamento na última temporada. Sua média de entrada de 23,9% foi pessoalmente baixa, apenas dois pontos percentuais acima da marca da liga. Ele parece ter sacrificado um pouco no impacto para fazer isso, já que sua taxa de contato duro de 32,3% na última temporada é o número mais baixo de sua carreira.

É claro que Taylor não será contado para fornecer muita sacudida de ataque. Ele trouxe algum equilíbrio para a escalação, juntando-se a Celestino como o único swinger direito na lista de 40 jogadores. Mais importante, ele ofereceria ao técnico Rocco Baldelli uma opção defensiva de qualidade fora do banco ou, se necessário, caso Buxton perdesse tempo.

É uma adição acessível para os gêmeos, que arcarão com os $ 4,5 milhões devidos a Taylor na próxima temporada antes de chegarem à agência gratuita. Isso eleva a folha de pagamento projetada de Minnesota para US$ 155 milhões, de acordo com o Calculation. lista de recursos. Isso seria um recorde de franquia, com a abertura do clube no ano passado na faixa de $ 134 milhões. Os gêmeos tiveram um período de entressafra bastante tranquilo até o calendário mudar para 2023, mas eles assinaram novamente Carlos Correavirou Louis Araz para Pablo Lopes A New Horizons agora trouxe Taylor em questão de semanas. O Minnesota Personals continua a vasculhar o mercado em busca de promoções, pelo menos nas margens, enquanto enfrenta os Guardians e o White Sox no AL Central.

Enquanto isso, o Royals está cobrando de um veterano por ajuda futura após uma temporada de 65 vitórias. Como um agente livre iminente, Taylor parecia um dos melhores candidatos comerciais do elenco. Kansas City teria feito um pedido bastante significativo primeiro alvejando mão direita Josh Winder Em conversas com os gêmeos. Minnesota se absteve e os dois lados acabaram mudando para um par de oficiais subalternos.

Cesc, 26, em abril, entrou no ranking profissional como uma escolha da 16ª rodada para os Cardinals em 2018. O produto do College of Charleston desembarcou em Minnesota no prazo comercial de 2021 em um acordo que enviou JA Hap para São Luís. Um apaziguador canhoto, Cesk dividiu a temporada entre Double-A Wichita e St. Louis Cardinals. Paulo. Ele lançou 63 entradas em 50 aparições, registrando um impressionante ERA de 1,57 enquanto eliminava 29,8% das eliminações enfrentadas. No entanto, ele também caminhou alarmantes 11,4% dos adversários e mostrou controle disperso ao longo de sua passagem pelos menores.

É uma história semelhante para Cruz, um destro de 6’7. Registrado fora da República Dominicana em 2017, ele fez 192 1/3 snaps em cinco temporadas da liga secundária. Cruz passou toda a temporada de 2022 em Wichita, demonstrando um estilo de alta rebatida semelhante ao de Sisk. O jogador de 23 anos gostou de 28% dos oponentes, mas teve uma média de rebatidas de quase 14%. O Baseball America escreveu na última temporada que Cruz pode atingir três dígitos e tem um controle deslizante acima de 80 que lhe daria uma chance de uma vaga na MLB se ele pudesse aprimorar sua rebatida melhor.

Nem Sisk nem Cruz estão na lista de 40 jogadores. Ambos os jogadores ficaram desprotegidos e não foram convocados no draft da Regra 5 fora da temporada. Eles darão ao time de desenvolvimento de jogadores de Kansas City um par de candidatos de alto nível com uma habilidade inconfundível de errar o bastão. Ambos os arremessadores podem dar uma olhada em algum momento de 2023. Cruz será elegível para a agência livre da liga secundária se não for adicionado à lista de 40 jogadores na próxima temporada.

Jeff Bassan e Kelly McDaniel da ESPN Eu primeiro relatei que os gêmeos estavam obcecados por Taylor. Mark Vinsand da MLB.com Você mencionou Cesk e Cruz Eles estavam indo para Kansas City.

Imagem cortesia do USA Today Sports.