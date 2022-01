Os ganhos do McDonald’s (MCD) no quarto trimestre de 2021 ficam abaixo das estimativas

McDonald’s na quinta-feira divulgou lucros e receitas trimestrais que ficaram aquém das expectativas dos analistas, uma vez que os custos mais altos pesaram em seus lucros.

Isso marca a quarta perda de ganhos para a empresa em oito trimestres. As ações do McDonald’s caíram quase 2% nas negociações de pré-mercado.

Aqui está o que a empresa informou para o trimestre encerrado em dezembro. 31 em comparação com o que Wall Street esperava, com base em uma pesquisa com analistas da Refinitiv:

Lucro por ação: $ 2,23 ajustado vs. $ 2,34 esperados

Receita: US$ 6,01 bilhões vs. US$ 6,03 bilhões esperados

A rede de hambúrgueres registrou lucro líquido no quarto trimestre de US$ 1,64 bilhão, ou US$ 2,18 por ação, acima dos US$ 1,38 bilhão, ou US$ 1,84 por ação, um ano antes. Excluindo os encargos relacionados à venda do McD Tech Labs para a IBM e outros itens, o McDonald’s ganhou US$ 2,23 por ação, ficando aquém dos US$ 2,34 por ação esperados pelos analistas consultados pela Refinitiv.

Os custos e despesas operacionais cresceram 14% no trimestre. Esses custos mais altos incluem aumentos salariais do McDonald’s e de muitos de seus franqueados para atrair e reter trabalhadores em um mercado de trabalho difícil. Os ingredientes para itens básicos do menu, como Big Macs e McNuggets, também estão se tornando mais caros.

Vendas líquidas subiu 13%, para US$ 6,01 bilhões, abaixo das expectativas de US$ 6,03 bilhões. As vendas mesmas lojas da empresa subiram 12,3% em relação ao ano anterior e 10,8% em dois anos. Os aumentos de preço do cardápio que foram implementados para combater o aumento dos custos ajudaram a impulsionar as vendas.

No mercado doméstico do McDonald’s, as vendas nas mesmas lojas aumentaram 7,5%, superando as estimativas da StreetAccount de 6,9%. Em uma base de dois anos, as vendas nas mesmas lojas dos EUA subiram 13,4%. Além dos preços mais altos do cardápio, a empresa creditou seu crescente programa de fidelidade e itens promocionais do cardápio, como o McRib, pelo forte desempenho do mercado.

Fora dos EUA, o desempenho do McDonald’s foi igualmente forte, embora alguns mercados tenham visto a receita de impacto do Covid-19. Sua divisão licenciada de desenvolvimento internacional, que inclui o Japão e a América Latina, registrou um crescimento de vendas nas mesmas lojas de 14,2%, esmagando as estimativas da StreetAccount de 9%. No entanto, a China relatou quedas nas vendas nas mesmas lojas, já que o país enfrentou ressurgimentos do Covid-19 no trimestre.

O segmento de mercados operados internacionalmente pela empresa, que inclui Reino Unido, Austrália e França, teve um crescimento de vendas mesmas lojas de 16,8%, superando as estimativas de 16,5%. As vendas nas mesmas lojas da Austrália ficaram estáveis ​​no trimestre, com as restrições do governo pesando sobre a demanda.

Para o ano inteiro, as vendas digitais ultrapassaram US$ 18 bilhões, representando cerca de 16% de suas vendas globais em todo o sistema.

Olhando para 2022, a empresa espera gastar US$ 2,2 bilhões a US$ 2,4 bilhões em despesas de capital. Cerca de metade desse dinheiro abrirá mais de 1.400 unidades líquidas para restaurantes, que devem contribuir com 1,5% para as vendas em todo o sistema da empresa em 2022. Aproximadamente 40% dos gastos de capital serão usados ​​nos negócios dos EUA, modernizando amplamente os restaurantes. .

Leia o release completo de resultados aqui.